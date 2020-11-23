“إس تي إس” تطور شبكة المعلومات الداخلية لشركة الكهرباء الأردنية

عمان-أعلنت شركة إس تي إس الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات وحلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المملكة والمنطقة عن توقيعها اتفاقية مشروع تجديد وتطوير الشبكة الحاسوبية الداخلية لشركة الكهرباء الأردنية كخطوة رئيسية في إستراتيجية الشركة للتحول الرقمي واطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية المتقدمة في المستقبل.

ويتيح هذا المشروع لشركة الكهرباء الاردنية توفير الكلف وتحسين سير العمليات الداخلية، إضافة الى تمكين الشركة من توظيف تطبيقات ذكية مستقبلية وتحويل العديد من خدماتها رقمياً وتقديمها للمواطن بشكل جديد ومطور بغرض توفير وقت انجاز المعاملات ومن الجهد المبذول للإستفادة منها ما بدوره ينعكس بتجربة عملاء رقمية متقدمة.

حيث تضّمن المشروع تطوير البنية التحتية للشبكة الحاسوبية ككل واستبدال ما يزيد على 200 جهاز، كموزعات (Switches) وأجهزة توجيه (Routers) و أنظمة حماية للشبكة وغيرها، بأجهزة أكثر تقدماً باستخدام تقنيات شركة سيسكو العالمية وتصميم هذه الشبكة بما يتوافق ومتطلبات استراتيجية فريق تكنولوجبا المعلومات في شركة الكهرباء الأردنية مع مراعاة سياسات أمن وحماية المعلومات في الشركة.

ويأتي توجه شركة إس تي إس لتزويد هذه الحلول الرقمية النوعية استمراراً منها لتبني إستراتيجية التحول الرقمي والتزاماً وايماناً بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات والحلول المتقدمة لدعم المؤسسات والشركات في المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة ودعم الجهود الوطنية لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد رقمي وذكي مبني على حلول رقمية تنعكس على مستوى خدمات متقدم ذات تكلفة فعالة ومستدامة على مقدمي الخدمة والمستفيدين منها من المواطنين، واستكمالاً منها للمشاريع السبّاقة التي نفذتها الشركة على مر السنين كمشروع منصة الحكومة الذكية وشبكة الألياف الضوئية وشبكة الحكومة الآمنة وغيرها من المشاريع العديدة. ومن جانبه أعرب مدير مبيعات القطاع التجاري في شركة إس تي إس السيد محمد جبر عن فخره كون الشركة لعبت دوراً مهماً في تجسيد إستراتيجيات التحول الرقمي لشركة الكهرباء الأردنية الهادفة إلى تلبية متطلبات المواطن الذكية، لا سيما وأن أنماط الحياة في تغير سريع ومستمر في حقبة التحول الرقمي التي تكاد تمس جميع شرائح المجتمع، كما وأكد التزام الشركة بتوظيف خبراتها وشراكاتها المتعددة والمتنوعة على مدى ما يزيد على ثلاث عقود للمضي قُدُماً نحو تنفيذ إستراتيجيات ناجحة لعملائها من مختلف القطاعات.

وعقب رئيس دائرة الحاسوب في شركة الكهرباء الأردنية السيد سعيد شامية قائلاً: “ان الشركة تعمل على تنفيذ مشاريع طموحة لتطبيق احدث التقنيات في سبيل النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها للمشتركين، والتحول التدريجي لإعتماد النوافذ الإلكترونبة كواحدة من قنوات التواصل مع المشتركين وطالبي الخدمة، بصورة ميسرة ومتاحة على مدار الساعة وبما يتوافق مع افضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويأتي هذا المشروع الى جانب المشاريع الأخرى لتطبيق انظمة المعلومات (SAP) ومشاريع العدادات الذكية، الكفيلة في تحقيق اهداف الشركة المرجوة واستمرار تميزها على المستوى المحلي والعالمي”.

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