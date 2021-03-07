“إس تي إس” تطور مركز البيانات لشركة تسويق المنتجات البترولية

عمان- أعلنت شركة “إس تي إس”؛ الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المملكة والمنطقة، عن توقيعها اتفاقية مشروع تجديد وتطوير مركز البيانات الرئيسي لشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “Jo Petrol”.

ويتيح هذا المشروع لشركة تسويق المنتجات البترولية، توفير الكلف وتحسين سير العمليات الداخلية، إضافة الى تمكين الشركة من توظيف تطبيقات ذكية، وتحويل العديد من خدماتها في جميع أفرعها ومحطات تزويد الوقود الخاصة بها رقمياً، وتقديمها للعملاء بشكل جديد ومطور بغرض توفير الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات والاستفادة منها، الأمر الذي سيؤدي إلى تقديم تجربة عملاء متطورة ومحسنة.

ويتضمن المشروع تطوير البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي للشركة، من خوادم ووحدات لمعالجة البيانات وتخزينها، وتزويد الشركة ببرمجيات تشغيلية متطورة مقدمة من شركات عالمية، مثل شركة “ميكروسوفت”، وشركة “ديل اي ام سي”، وشركة “فورتينت” العالمية، لتهيئة البنية التحتية لمركز البيانات لتصبح قادرة على استضافة جميع الأنظمة والتطبيقات في مكان واحد، كأنظمة تخطيط وادارة موارد المؤسسة (ERP) والأنظمة المحاسبية، ونظام إعداد الفواتير وغيرها، ما يسهم بتخفيض الكلف التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتسريع وقت الحصول على الخدمات بمختلف أنواعها.