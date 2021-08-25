إس تي إس والقدس للتأمين تتعاونان لتعزيز منظومة خدمات التأمين الرقمية

وفقاً لاستراتيجية الشركة نحو تبني تحول رقمي حقيقي

أعلنت شركة إس تي إس، الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المملكة والمنطقة، عن تعاونها مع شركة القدس للتأمين، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التأمين المختلفة في الأردن، وذلك عبر تطبيق مشروع تحديث نظام إدارة علاقات العملاء الذي تم تطويره خصيصاً للشركة.

وتماشياً مع استراتيجية شركة القدس للتأمين نحو تبني تحول رقمي متكامل، قامت إس تي إس باستبدال نظام إدارة علاقات العملاء المعمول به سابقاً بنسخة محدثة تدمج من خلالها أقسام الشركة المختلفة بكل سلاسة، الأمر الذي يعزز من التواصل ما بين الأقسام ويسهل سير الأعمال بينها، وذلك بهدف تقديم تجربة عملاء رقمية استثنائية على مختلف الأصعدة.

حيث يوفر النظام خواص وميزات عدة منها تقديم التقارير التي تساند الإدارة في عملية صنع القرار، إضافة إلى إمكانية معرفة الحالة السوقية والتنافسية عبر رؤى مبنية على تحليلات البيانات. كما استفادت القدس للتأمين من منصة علاقات عملاء مصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجاتهم الرقمية، حيث تمكنهم هذه المنصة من معرفة بيانات العملاء الحاليين والمحتملين وجميع تفاصيل وثائق وبوالص التأمين، الأمر الذي يمكّن فرق المبيعات لديهم من استقطاب مبيعات مستهدفة ذات مردود مرتفع وبوقت قياسي.

هذا وزودت إس تي إس الشركة بنظام الشكاوى والملاحظات الذي يعمل على تقليص الأخطاء التقنية بسرعة عالية إضافة إلى تحسين تجربة العملاء في الأفرع وعن بعد.

وقال السيد عماد مرار، المدير العام لشركة القدس للتأمين: “نضع في شركة القدس للتأمين التحول الرقمي ضمن أولوياتنا، ونخطو خطى واثقة لتطبيقه على خدماتنا، ولهذا قمنا بتبني نظام علاقات عملاء متطور ومتكامل مع خبراء في المجال مثل إس تي إس، نظراً لأهميته في تحقيق تحول رقمي فعّال، ولتحقيق أتمتة عمليات حقيقية تمكّن مندوبي المبيعات لدينا من استهداف مبيعات قيّمة، وضمان نفاذية عالية في السوق إضافة إلى تسهيل مهمة أخذ القرارات نظراً للرؤى التي يوفرها النظام.”

هذا وقال المهندس أيمن مزاهرة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إس تي إس حول التعاون ما بين الشركتين: ” تتمثل مهمتنا في تمكين المؤسسات من الانطلاق برحلة التطور الرقمي الخاصة بهم، وشركة القدس للتأمين كانت معنا منذ البداية حيث أنني أراها في الريادة في هذا السياق بما يخص فتح الطريق لشركات التأمين الأخرى لتحذو حذوها. وحقا نحن متحمسون لمشاهدة نتائج التحول الرقمي الخاص بهم على أرض الواقع.”

وبذات السياق، قال السيد رامي الحنيطي، رئيس قسم تطوير الأعمال، الخدمات السحابية والمدارة في إس تي إس: “سعداء بأنّ شركة القدس للتأمين بدأت بالاستفادة من نظام علاقات العملاء المتطور لديهم، ونؤكد دوماً على أهمية البدء في البنية التحتية وتدعيمها رقمياً بهدف تحقيق تحول رقمي حقيقي على جميع مستويات الشركة، كما أنه من الرائع أن نرى أنّ شركات التأمين باتت تخطو خطى ثابتة وواثقة في تحسين خدماتهم ورقمنتها لتسهيل الاستفادة منها في عالمنا المتغير.”

هذا وتلتزم إس تي إي بتوفير حلول سبّاقة بمختلف مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا للمؤسسات، وتتربع الشركة منذ إنشاءها في 1989 عرش الريادة بما يتعلق بتمكين الشركات من اللحاق بركب التحول الرقمي بالرغم من سرعة المتغيرات الحاصلة به وبأعلى مستويات الخبرة وأحدث الممارسات في القطاع.