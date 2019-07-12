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“إس-400” الروسي وصل تركيا

منذ 4 ساعات
"إس-400" الروسي وصل تركيا

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أنقرة- أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة “إس-400” الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع “تويتر” الجمعة.

وقال البيان: “في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400 إلى قاعدة “مرتد” الجوية بالعاصمة أنقرة، إعتبارا من 12 يوليو/تموز 2019 “.

وعلى صعيد متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة “إس-400” مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة. (الأناضول)

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