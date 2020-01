إشادة صينية بـ “وو لي” بعد هدفه القاتل في مرمى برشلونة

شنغهاي – أشادت وسائل الاعلام الصينية باللاعب وو لي الذي سجل هدف تعادل قاتلا لفريقه اسبانويل السبت في مرمى برشلونة ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، معتبرة انه دشن “فصلا جديدا” في كرة القدم الصينية.

وسجل المهاجم البديل هدفا في الدقيقة 88 من المباراة التي استضافها اسبانويل، مانحا فريقه التعادل 2-2، ما أتاح لمتذيل ترتيب الدوري تحقيق مفاجأة كبيرة بالتعادل مع المتصدر وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، حيث تداول ملايين المستخدمين ما حققه المهاجم الدولي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما منها “ويبو” الموازي لتويتر في الصين.

ورأت شبكة “سي جي تي أن” الصينية الرسمية ان وو: “أصبح أول لاعب صيني يسجل في مرمى برشلونة في مختلف المسابقات على الإطلاق”، معتبرة ان إبن الثامنة والعشرين عاما “أنعش اسبانيول بمفرده”.

Wu Lei levels!!!@RCDEspanyol have their equalizer against @FCBarcelona in the 88th minute! #EspanyolBarca pic.twitter.com/g7ss1TOHjb

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 4, 2020