إشادة عربية بالإنطلاقة المثيرة لبطولة العرب للناشئين للكرة الطائرة

عمان – الغد – انطلاقة مثيرة ميزت 3 مباريات افتتحت بها أمس الجمعة فعاليات النسخة الخامسة عشرة للبطولة العربية للناشئين للكرة الطائرة مواليد 2001 والتي يستضيفها الاتحاد الاردني للكرة الطائرة برعاية رئيسة الإتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل التي انتدبت عنها د. ساري حمدان نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية لحضور حفل الافتتاح، الذي شهدته صالة الأميرة سمية بنت الحسين، وحظي باهتمام واعجاب وتقدير الوفود المشاركة التي مثلت دول مصر، السعودية، الامارات، الجزائر، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين، العراق، البحرين والأردن.

وأثنت الوفود المشاركة على الجهود الكبيرة التي بذلتها أسرة اتحاد الطائرة والتجهيزات التي وفرتها صالة الأميرة سمية وفق أحدث المواصفات العالمية، فيما أشار د. ساري حمدان نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، ان اللجنة الأولمبية فخورة بأداء أسرة اتحاد الكرة الطائرة وباستضافة الأردن لبطولة العرب بمشاركة واسعه، لافتاً الى أن هذه الاستضافة ينبغي ان تؤشر الى حالة من التفاؤل بمستقبل الكرة الطائرة في الأردن.

بدوره، قال رئيس الوفد المصري وجيه حمدي ان: “الاتحاد المصري للكرة الطائرة حرص على التواجد في عمان بذات التشكيلة التي منحت مصر قبل عدة أيام المركز الرابع في بطولة العالم للناشئين”، مقدراً للأردن حرصه على استضافة معظم فعاليات وأنشطة الاتحاد العربي.

وقال رئيس الوفد السعودي عبد الله امين ان: “تواجد منتخبات تمثل 11 دولة عربية، مؤشر الى حرص اتحادات الكرة الطائرة العربية على أن يكون غدها أكثر اشراقاً”، فيما أكد رئيس وفد مملكة البحرين محمد احمد الذواذي على ان منتخب بلاده ينظر باهتمام كبير للبطولة العربية الجارية حاليا في عمان، لافتاً: “منتخب البحرين يدرك حجم المسؤولية الملقاه على عاتقه لكونه حامل اللقب، نحترم المنافسين وكل المنتخبات المشاركة”.

ونوه رئيس الوفد الفلسطيني سليم زياره الى حفاوة الاستقبال التي حظي به منتخب فلسطين، مشيرا الى ان: “استضافة عمان للبطولة العربية الحالية وفرق الكرة الطائرة الفلسطينية فرصة مثالية للاحتكاك بنخبة المنتخبات العربية والاستفادة من خبرتها”.

وكان العميد المتقاعد د. عيسى العلاونة مدير البطولة ألقى خلال حفل الافتتاح كلمة ثمن خلالها ثقة الإتحاد العربي للكرة الطائرة، ومقدرا جهود كافة أركان أسرة اتحاد الكرة الطائرة بتوفير أجواء الاستضافة المثالية.

قناة الأردن الرياضية .. تغطية شاملة

قدرت الوفود العربية المشاركة في بطولة العرب للكرة الطائرة للناشئين حرص مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على نقل مباريات البطولة عبر قناة الأردن الرياضية في خطوة تحفز لاعبي المنتخبات المشاركة.

وأكد د. ماجد العدوان مدير قناة الأردن الرياضية ان القناة ستتولى نقل كافة مباريات البطولة عبر تغطية شامله وموسعه ومن خلال ستوديوهات ميدانية لرصد ردود الفعل قبل وبعد المباريات.