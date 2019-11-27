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إشادة عربية بتنظيم الأردن لدورة الإعداد البدني لضباط القوات المسلحة

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد –  أشادت الوفود العربية، بتفوق الأردن في تنظيم فعاليات دورة الإعداد البدني العسكرية السادسة للإعداد البدني لضباط القوات المسلحة العربية، التي اختتمت في عمان.
وإستضافت القوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي” ممثلة بالاتحاد الرياضي العسكري، فعاليات الدورة التي شارك بها ضباط يمثلون 12 دولة.
واشتملت الدورة على محاضرات في فسيولوجيا التدريب وإدارة الطابور والقياس والتقويم .
وثمن المشاركون في اليوم الختامي، حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، كما اشادوا بعظم الفائدة والمعلومات التي حصلوا عليها من المحاضرات التي جاءت مثالية.
وشهد حفل الختام توزيع الشهادات على المشاركين، حيث تولى عملية التوزيع مدير الاتحاد الرياضي العسكري الأردني العميد جهاد عيسى قطيشات، والوزير المفوض طارق عبدالسلام أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية مدير إدارة الشؤون العسكرية ومجلس السلم والأمن بجامعة الدول العربية.
وشارك في الدورة ضباط من 12 دولة عربية هي: الأردن، مصر، المغرب، البحرين، الامارات، السعودية، قطر، السودان، موريتانيا، لبنان، فلسطين، ليبيا، علما أن ممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية واللجنتين الفنية الرئيسية والإعلامية بالاتحاد العربي اشرفوا على الدورة.(بترا)

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