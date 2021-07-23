إشادة كبيرة بمضامين ورشة العمل عن النزاهة والتلاعب بنتائج المباريات

أشاد المشاركون في ورشة العمل حول النزاهة والتلاعب بنتائج المباريات التي نظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF) وسبورت رادار (Sportradar Integrity Services) بالمضامين التي ركزت عليها الورشة.

وأكدت الاتحادات الأهلية الأعضاء تحت مظلة اتحاد غرب آسيا والهيئات ذات العلاقة في الإقليم، أن الورشة وفرت مخرجات مهمة أسهمت بتعزيز المفاهيم الخاصة بالنزاهة الرياضية داخل وخارج الملعب.

وغطت الورشة العديد من المواضيع والمحاور حول المراهنات الرياضية والتلاعب بنتائج المباريات، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الورشة، أقيمت عبر تقنية الفيديو وعلى مدار يومي ٦ و١٣ تموز/ يوليو ٢٠٢١، ونظمها اتحاد غرب آسيا وسبورت رادار ضمن الاتفاقية المبرمة بينهما، ولغايات توصيل التعليم، بما يتعلق بالمراهنات الرياضية الدولية والتلاعب بنتائج المباريات.

وخلال الورشة حاضر ممثل سبورت رادار ضياء صلاح عن المراهنات الرياضية، وطرق الوفاء بالتزامات النزاهة داخل وخارج الملعب.

كما تحدث عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترسيخ مبادئ النزاهة الرياضية واستعرض أمثلة حية عن ذلك عبر ممارسات بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي، والتأثير الإيجابي والسلبي على المتابعين، وأهمية التأكد من الحسابات الوهمية والموثقة وخصوصاً للمشاهير من الرياضيين.

وجدد خليل السالم أمين عام اتحاد غرب آسيا، تقديره لما تبديه سبورت رادار من تعاون كبير مع اتحاد غرب آسيا وعلى تسخير خبراتهم ونقلها إلى الإقليم وحرصها على حماية كرة القدم والرياضة بشكل عام من الفساد.

وفي ختام الورشة أكدت مديرة الشؤون الإدارية في اتحاد غرب آسيا عروبة الحسيني، أن الاتحاد استشعر تفاعلاً واضحاً خلال الورشة بين المشاركين الذين نقلوا للاتحاد تقديرهم إلى سبورت رادار والمعلومات القيمة التي تم مشاركتها.