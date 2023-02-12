إشادة واسعة بالإنجاز التاريخي للهلال في مونديال الأندية

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنادي الهلال السعودي، الذي حقق أفضل نتيجة له في نهائيات كأس العالم للأندية، بعدما حصل على المركز الثاني في البطولة التي اختتمت يوم السبت على ستاد مولاي عبدالله في الرباط، حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 3- 5.

وكان نادي الهلال، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا أربع مرات من قبل، قدم مستويات مميزة في البطولة، حيث فاز على العملاق البرازيلي فلامنغو في الدور قبل النهائي، ليصبح أول فريق من السعودية يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وسبق للهلال أن حصل على المركز الرابع في البطولة مرتين عامي 2019 و2021، وقد رفع بعد نهاية المباراة أمام ريال مدريد رصيده إلى 17 هدفا في تاريخ البطولة، حيث يعتبر أفضل أندية قارة آسيا في مجموع الأهداف بكأس العالم للأندية.

وقال سلمان لموقع الاتحاد الآسيوي على الانترنت :بإسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإشادة بنادي الهلال الذي أظهر شخصية تستحق الثناء، وروحاً جماعية، ليقدم أفضل مستوياته ويحصل على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

وأضاف :لا شك عندي في أن هذه النتائج تعتبر مؤشر لما هو قادم من الفرق الآسيوية، والتي سوف تستلهم كلها من هذا الإنجاز، من أجل الارتقاء إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة.

الشيخ سلمان بن إبراهيم يتحدث في كونغرس الاتحاد الاسيوي – (من المصدر)

من جانبه عبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سعادته ‭”‬بالتطور السريع‭”‬ لكرة القدم خارج أوروبا بعد فوزه 5-3 على الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب يوم السبت.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية الذي يجمع عادة بين فرق أوروبا وأميركا الجنوبية.

وخلال 19 نسخة للبطولة توجت أندية أوروبا باللقب 15 مرة، ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي بالفوز خمس مرات، مقابل أربعة ألقاب لأميركا الجنوبية وحققتها أندية برازيلية.

وتفوق فريق أنشيلوتي على الأهلي المصري 4-1 في قبل النهائي قبل أن يظفر باللقب في الرباط على حساب الهلال.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين عقب التتويج: أنا سعيد بتطور كرة القدم في مناطق أخرى من العالم، أوروبا هي الأقوى، لكن التطور سريع في بقية العالم.

فيما عبر رامون دياز مدرب الهلال السعودي عن فخره بفريقه رغم الخسارة 5-3 من ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب يوم السبت.

واستقبل ريال ثلاثة أهداف لأول مرة في نهائي البطولة التي توج بلقبها للمرة الخامسة معززا رقمه القياسي.

وأبلغ المدرب الأرجنتيني مؤتمرا صحفيا عقب الهزيمة: أعتقد أننا لم نرتكب الكثير من الأخطاء بشكل عام لكن جودة المنافس جعلته يتفوق في مواقف هجومية ونحن قاتلنا حتى النهاية.

وأضاف: عندما تواجه منافسا بهذا الحجم يقلقك الضغط الهجومي بسبب جودة اللاعبين لديه، لكننا سجلنا ثلاثة أهداف أيضا وهذا ليس سهلا أمام ريال مدريد، وكان يمكننا إحراز المزيد.

وتابع: كانت تجربة ممتعة للاعبين وأظهر الفريق قدرة على التعافي وحاول التعويض دائما وخاطر، لذا كان بالإمكان تسجيل المزيد.

واستهل بطل آسيا مشواره في المغرب بالفوز على الوداد صاحب الضيافة بركلات الترجيح ثم أطاح ببطل أميركا الجنوبية فلامنغو البرازيلي في مفاجأة بتغلبه 3-2 في الدور قبل النهائي.

وواصل دياز: نلعب من أجل الفوز دائما، أنا فخور بالفريق وبقدرته على التنافس أمام منافس من أعلى مستوى.

وختم: وصلنا للنهائي رغم غياب لاعبين بارزين، لكن هذا ليس عذرا وبالتأكيد يفخر بنا جمهور الهلال.