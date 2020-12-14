إشارات لبداية صداقة جديدة مع تركيا

هآرتس

بقلم: تسفي برئيل 14/12/2020

إذا لم يكن هنالك مفاجآت، فسيأتي قريبا إلى إسرائيل سفير تركي جديد، بعد حوالي سنتين من إعادة السفير السابق في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في غزة. حسب تقارير في تركيا، فإن السفير الجديد هو أفق أولوتاش ابن 40 عاما والذي درس العبرية والشرق الأوسط في الجامعة العبرية. هو ليس ديبلوماسيا مهنيا. لقد تولى منصب رئيس معهد الأبحاث للشؤون الاستراتيجية “SETA”، وهو مقرب من الرئيس رجب طيب أوردوغان، وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها تركيا إلى إسرائيل سفيرا عين بدوافع سياسية.

توقيت التعيين فُسر بأن الأمر يتعلق بحملة تعيينات عادية، وليس بخطوة استثنائية، والتي تشمل أيضا تعيين مراد مرجان من الآباء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، كسفير في الولايات المتحدة. في مقابلة لهآرتس في 2003، السنة التي صعد فيها اوردوغان إلى سدة الحكم كرئيس للحكومة، كان مرجان متفائلا. “نحن لا ننوي الانحراف عن السياسة الخارجية التقليدية لتركيا تجاه إسرائيل، قيد انملة. دائماً كنا أصدقاء، وتركيا دائما دافعت عن اليهود… “خريطة الطريق” مقبولة علينا مثل ما هي مقبولة عليكم، وعلاقاتنا مع الدول العربية مثل سورية أو مع الفلسطينيين لا يجب أن لا تقلقكم، هي لن تكون بأي صورة من الصور على حسابكم… (سئل: هل تركيا حزب العدالة والتنمية ستواصل العلاقات الجيدة مع إسرائيل؟) هل يوجد لديك شك في ذلك؟” أجاب.

بعد 10 سنوات من ذلك، اعتذر بنيامين نتنياهو أمام أردوغان في محادثة تلفونية علنية عن قضية سفينة مرمرة من أيار(مايو) 2010، والتي قتل فيها 10 مواطنين أتراك، كل هذا بعد أن وافقت إسرائيل أيضاً على دفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار عن الضرر الذي وقع على المدنيين. في اعقاب الاعتذار نشر حينئذ أولوتاش مقالا غاضبا فيه كتب من بين أمور أخرى: “علينا ألا ننسى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا ليس معناه علاقات هادئة أو متكاملة بالصورة التي كانت فيها في فترة عملية 1997 (القصد هو اتفاقات التعاون الأمني بين إسرائيل وتركيا التي وقعت في شباط (فبراير) 1996). على سبيل المثال ضباط إسرائيليين لن يستطيعوا التجول بصورة حرة في مبنى هيئة الأركان التركية. العلاقات الثنائية كانت على حافة انهيار حتى قبل قضية مرمرة، والاعتذار أعاد العلاقات بين الدولتين إلى المستوى الذي كانت فيه قبل القضية.

أولوتاش ومرجان الذي كان في حينه كبير مستشاري أردوغان أخطأ في تقديراتهما. علاقات تركيا-إسرائيل تدهورت بسرعة. تركيا لم تعد الحليفة المخلصة، مثلما قال مرجان، وقضية مرمرة تحولت إلى مفترق طرق تاريخي، والذي بدا حتى الآن وكأنه لا عودة منه.

ولكن يبدو أن تعبير “never say never” (لا تقل يوماً لا قاطعة)، تعمل عملها الساحر، وتركيا ترسل رسائل وإشارات تستحق الفحص.

من يؤمن بالصدف سيدعي بأنه لا يوجد علاقة ما بين الانعطافة التركية وبين تمرير قانون المخصصات للنفقات العسكرية لسنة 2021 في مجلس الشيوخ الأميركي. في القانون طُلب من الرئيس خلال 30 يوما من المصادقة عليه في الكونغرس- بأن يفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام صواريخ مضاد للطائرات روسي من نوع س 400، دونالد ترامب ينوي في الحقيقة محاربة هذا القانون وفرض فيتو عليه، ولكن يبدو أن النضال هذه المرة سيكون أصعب مما كان في الماضي.

القانون إذا مرر، فهو يبشر بما يتوقع لتركيا تحت إدارة جو بايدن، وقد دخلت منذ الآن في حالة دفاع. فالإضافة إلى ذلك مجموعة يلدريم التركية والتي يمتلكها روبرت يكسل يدلريم، تنوي التنافس على شراء ميناء حيفا أمام شركة من اتحاد الإمارات، الشريكة لشركة “أحواض سفن إسرائيل”، وشركات أخرى. ليس واضحا ما هي فرص الشركة التركية، ولكن تحسن العلاقات مع إسرائيل هو شرط ضروري لزيادة هذه الفرص.

إن إرسال سفير، و”إبداء تفهم” للاتفاق بين إسرائيل والمغرب، ومشاركة شركة تركية في مناقصة على ميناء حيفا، وتقارير عن أن رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان، زار إسرائيل في الشهر الماضي، كلها إشارات تبدو كبداية لصداقة جديدة؛ ليست مدهشة بالطبع ولكن برجماتية. إسرائيل من جانبها ليست في عجلة من أمرها. ليس هنالك معلومات عن النية لإرسال سفير إلى أنقرة، ولا عن برنامج للتعاون العسكري أو غيره ما بين الحكومتين. التبرير هو الوضع السياسي في إسرائيل، التحضيرات للانتخابات والكورونا القادرة على كل شيء. ولكن هذه الذرائع جميعها لا تجدي إزاء سيل الاتفاقات التي توقعها إسرائيل مع دول عربية. إذا كان هنالك فرصة لإصلاح العلاقات مع تركيا فإن كل موعد يكون مناسبا.