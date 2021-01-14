إشارة إلى بايدن: لا مجال للحديث عن سورية

اسرائيل هيوم

بقلم: يوآف ليمور

للهجوم الاستثنائي في حجمه نسبيا والذي نسب فجر امس لسلاح الجو في سورية، كان عنوانان اساسان: الاول محدد – الميليشيات التي تعمل في سورية بتكليف من ايران. والثاني دبلوماسي – ادارة جو بايدن الوافدة في واشنطن.

هذه هي المرة الرابعة في الشهر الاخير والتي يعزى فيها لاسرائيل هجوم في سورية، فيما أن الهجوم الحالي هو الاكثر تعقيبا واتساعا منها جميعها. فبينما الهجمات الثلاثة الاخرى نفذت في دمشق وفي محيطها، كان الهجوم هذه المرة على مسافة مئات الكيلومترات عن الاراضي الاسرائيلية.

يدور الحديث عن تحد اكثر تعقيدا بكثير من ناحية استخبارية وعملياتية. واذا استندنا الى التقارير المختلفة فان الهجمات في جبهة دمشق ينفذها سلاح الجو من الاراضي اللبنانية بل واحيانا من الاراضي الاسرائيلية.

اما الهجوم في عمق سورية– على حدودها مع العراق– فيستوجب طيرانا طويلا نسبيا، في الليل، فوق دول اجنبية، ومعقول ان يستوجب ايضا تنسيقا مع قوات اخرى تعمل في المنطقة وعلى رأسها الاميركيون الذين يسيطرون جويا في هذه الجبهة.

يحتمل ان يكون هذا ايضا هو السبب في أن محافل مجهولة في واشنطن ادعت امس بان الولايات المتحدة هي التي وفرت المعلومات الاستخبارية للهجوم. يمكن التشكيك في ذلك: فالاستخبارات الاسرائيلية في هذه الجبهة عن هذا العدو المحدد افضل بكثير من الاستخبارات الاميركية. من هنا يمكن التقدير بان الهجوم كله كان ازرق ابيض، ولكن الاميركيين تلقوا عنه بلاغا مسبقا.

عمليا، توريد المعلومات الاستخبارية يعمل في المحور المعاكس. اسرائيل هي التي تطلع الاميركيين تقريبا في كل ما يتعلق بايران وفروعها في المنطقة. ويبدو أن هذا ايضا هو السبب للقاء المغطى اعلاميا اول امس (عند المساء في مقهى واشنطني شهير) بين رئيس الموساد يوسي كوهن ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

لم يكن مطلوبا سوى يوم واحد حتى رأت ثمار هذا اللقاء النور: اصبع الاتهام الذي وجهه بومبيو نحو ايران، كمن تعطي الرعاية في نطاقها للقاعدة ولكبار مسؤولي التنظيم.

في الهجوم نفسه، الذي كما أسلفنا كان واسعا نسبيا، دمرت بنى تحتية لوجستية للميليشيات في دير الزور وفي الابو كمال. ويدور الحديث عن اهداف سبق أن هوجمت في الماضي ايضا، وان كان في ضوء حجم الهجوم يخيل أنه جمعت معلومات استخباراتية مسبقة نسبيا لغرض جمع اكبر كمية ممكنة من الذخائر في حملة واحدة.

يمكن التشكيك في التقارير التي تأتي من سورية عن حجم المصابين في الهجوم وعن هويتهم ايضا، فتجربة الماضي تفيد بان في الغالب يدور الحديث عن مواطنين سوريين او عن مرتزقة (افغان، باكستانيين)، وبقدر اقل عن ايرانيين.

ان اعمال ايران وفروعها تتركز على الحدود السورية – العراقية، على افتراض أنه سيكون أكثر تعقيدا لاسرائيل ان تهاجم هناك مما في دمشق. وان كان هذا قيد الا انه ليس عائقا: فقد اثبت سلاح الجو في غير قليل من الحالات منذ تدمير المفاعل النووي السوري في 2007 بانه لا توجد مسافة تكبر عليه (وبالتأكيد في الساحة الشمالية)، واثبتت الاستخبارات بان ليس هناك في هذه الجبهة معلومات ليست مكشوفة لها تماما تقريبا.

تفيد الهجمات الاخيرة بان طهران ليست مردوعة من الاعمال المكثفة ضدها. من ادعى بانها تتراجع عن سورية يخيب أمله على اساس اسبوعي. صحيح أن هذا اكثر تعقيدا بالنسبة لها عنه في الماضي، الا انها مصممة على مواصلة محاولاتها للتموضع في سورية، وتسليم فروعها في المنطقة. وعلى رأسها حزب الله.

من ناحية اسرائيل، المعنى هو أن النشاط الهجومي في سورية يجب أن يتواصل في المستقبل ايضا. غير أنه ابتداء من الاسبوع القادم، فان من سيجلس في البيت الابيض لن يكون ترامب – الذي اعطى لاسرائيل ضوء اخضر لكل نشاط، وبسط فوقها مظلة حماية ودية واسعة – بل جو بايدن. صحيح أنه صديق قديم لاسرائيل ولكنه رئيس جديد لم تتصمم العلاقات معه بعد، خيرا كان أم شرا، مع التشديد على الخلاف المرتقب حول نيته العودة الى الاتفاق النووي مع ايران.

في الهجمات الاخيرة على ما يبدو ان اسرائيل سعت لان توضح له ايضا بانه عن سورية لا يوجد ما يمكن الحديث فيه: اسرائيل ستواصل العمل فيها كما في الماضي، مع العلم ان من لا يحبط الارهاب على الحدود السورية – العراقية، سيتلقاه لاحقا على الحدود السورية – الاسرائيلية.