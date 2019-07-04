إشبيلية يدعّم صفوفه بضم كونديه وأوكامبوس

عمان – الغد – أعلن نادي إشبيلية الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” ، عن ضم المدافع الفرنسي جول كونديه قادما من جيروندان بوردو، للمواسم الخمسة المقبلة.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما للمدينة الأندلسية ، وعقب اجتيازه للفحص الطبي، وقع عقدا مع فريقه الجديد في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو، ليصبح بذلك اللاعب الأغلى في تاريخ إشبيلية.

🗣️ @Locampos15 ya habla como un sevillista más: "Éste es un club con mucha historia que me va a hacer progresar" 🆙⚽️👏🏻#vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 3, 2019

وتأهل المدافع الباريسي بين صفوف ناشئي جيروندان بوردو الفرنسي ، قبل أن يخوض أولى مبارياته مع الفريق الأول في كانون ثاني (يناير) 2018، ومنذ ذلك الحين خاض معه 70 مباراة رسمية.

وعلى سياق متصل ، أعلن نادي إشبيلية الإسباني أيضاً عن ضم الجناح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس قادما من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي ، لـ 5 مواسم مقابل نحو 15 مليون يورو.

ولعب أوكامبوس (24 عاما) – الذي نشأ كرويا في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني – معظم مسيرته الإحترافية في فرنسا ، حيث إنضم في العام 2012 لموناكو ، باستثناء موسم (2016-17) الذي لعب فيه معارا لجنوى ثم ميلان الإيطاليين.