آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

إشبيلية يدعّم صفوفه بضم كونديه وأوكامبوس

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أعلن نادي إشبيلية الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” ، عن ضم المدافع الفرنسي جول كونديه قادما من جيروندان بوردو، للمواسم الخمسة المقبلة.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما للمدينة الأندلسية ، وعقب اجتيازه للفحص الطبي، وقع عقدا مع فريقه الجديد في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو، ليصبح بذلك اللاعب الأغلى في تاريخ إشبيلية.

وتأهل المدافع الباريسي بين صفوف ناشئي جيروندان بوردو الفرنسي ، قبل أن يخوض أولى مبارياته مع الفريق الأول في كانون ثاني (يناير) 2018، ومنذ ذلك الحين خاض معه 70 مباراة رسمية.

وعلى سياق متصل ، أعلن نادي إشبيلية الإسباني أيضاً عن ضم الجناح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس قادما من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي ، لـ 5 مواسم مقابل نحو 15 مليون يورو.

ولعب أوكامبوس (24 عاما) – الذي نشأ كرويا في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني – معظم مسيرته الإحترافية في فرنسا ، حيث إنضم في العام 2012 لموناكو ، باستثناء موسم (2016-17) الذي لعب فيه معارا لجنوى ثم ميلان الإيطاليين.

مقالات ذات صلة

“الإستئناف” تؤكد تبرئة روسيل من تهمة “تبييض الأموال”

منذ 20 دقيقة

بارتي تعبر بسهولة إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون

منذ 29 دقيقة

حقوق انتقال رودي إلى مانشستر سيتي “تدرّ” أرباحا قياسية على فياريال

منذ 36 دقيقة

فيليكس مودّعاً بنفيكا : ستظل في قلبي للأبد

منذ 47 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock