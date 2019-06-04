إشبيلية يعين لوبتيجي مدرباً جديداً

مدريد – قال اشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه عين يولن لوبتيجي مدربا جديدا للفريق ليمنحه أول فرصة للعودة للتدريب منذ إقالته من ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خلال خمسة أشهر كارثية العام الماضي.

وأوضح النادي الأندلسي، الذي أنهى الموسم في المركز السادس بالدوري، عبر موقعه على الانترنت أن لوبتيجي (52 عاما) سيقود الفريق خلال ثلاثة مواسم مقبلة.

وسيحل لوبتيجي محل خواكين كاباروس الذي قاد اشبيلية مؤقتا منذ مارس آذار الماضي وأصبح سادس مدرب للفريق منذ ترك أوناي إيمري منصبه قبل ثلاث سنوات.

وتولى لوبتيجي قيادة إسبانيا بعد بطولة أوروبا 2016 ولم يخسر في 20 مباراة لكنه أقيل بطريقة صادمة قبل يومين على انطلاق كأس العالم في روسيا بداعي عدم إبلاغ الاتحاد الوطني بموافقته على تدريب ريال مدريد بعد البطولة.

وتسبب القرار في حالة فوضى خلال استعدادات إسبانيا للبطولة وغادرت من دور 16 على يد روسيا صاحبة الضيافة بعد أن تعجل الاتحاد الإسباني بإسناد المهمة لفرناندو هييرو.

كما انتهت فترته مع ريال مدريد بمرارة حيث أقيل بعد ثلاثة أشهر من بداية الموسم عقب هزيمة مدوية 5-1 أمام الغريم الأزلي برشلونة.

وخلال عشر مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني حقق لوبتيجي الفوز أربع مرات مع ريال مقابل أربع هزائم وتعادلين وترك الفريق في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وكانت بدايته التدريبية مع رايو فايكانو بدوري الدرجة الثالثة في 2003 وترك منصبه بعد عشر مباريات فقط.

وقضى عدة سنوات في تدريب منتخبات الشباب في إسبانيا قبل الانتقال لقيادة بورتو في 2014 ورغم التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول فشل في تحقيق لقب الدوري البرتغالي وغادر الفريق بعد 18 شهرا.

وبعد ستة أشهر عين مدربا لإسبانيا خلفا للمخضرم فيسنتي ديل بوسكي. (رويترز)