إشبيلية يُمدد رسميا عقد مدربه لوبيتيغي حتى العام 2024

مدريد – أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم الأحد تمديد عقد مدربه خولن لوبيتيغي حتى عام 2024.

وقال النادي الباسكي في بيان: “توصل إشبيلية وخولن لوبيتيغي إلى اتفاق لتمديد فترة عمله لموسمين آخرين، وبذلك يصبح حتى 30 حزيران (يونيو) 2024”.

وأضاف: “لقد وجد إشبيلية قائداً تميز بطريقته في اللعب منذ اليوم الأول وتحقيق نتائج رائعة ارتقت به إلى مستوى أنجح المدربين في تاريخ إشبيلية”.

وسبق للوبيتيغي أن أشرف على منتخب إسبانيا (2016-2018) وريال مدريد (2018)، لكنه لم يشهد نجاحاً يذكر على عكس ما عاشه في إشبيلية.

وحقق مع النادي الإسباني أعلى نسبة انتصارات في تاريخ النادي (58,2 بالمئة في 79 مباراة)، وفاز معه بالدوري الأوروبي، وقاده للادوار الإقصائية في دوري أبطال اوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني (مباراة الذهاب 17 شباط/فبراير، والإياب 9 آذار/مارس). (أ ف ب)