إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي يرتفع 10% بأسبوع

عمان – ارتفعت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في المملكة 10%، خلال الـ7 أيام الماضية.

ووفقا لرصد صحفي، فان نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي بلغت امس السبت 30 بالمئة بعدد أجهزة مشغولة 335، فيما بلغت عدد الأجهزة المشغولة في السادس من الشهر الجاري 196 بنسبة إشغال 20%.

كما شهدت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة ارتفاعا بمقدار 9 بالمئة؛ إذ بلغت امس السبت 49% بعدد أسرة مشغولة 604 أسرة، فيما بلغت عدد الأسرة المشغولة بالسادس من شهر آذار نحو 415 بنسبة 40 بالمئة.

وارتفعت عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة بمقدار 4 بالمئة، إذ بلغت يوم امس الجمعة بنسبة اشغال 39 بالمئة بعدد أسرة مشغولة 2022.-(هلا اخبار)