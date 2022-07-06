إشغال فنادق المملكة لا يتجاوز 50 %

محمد أبو الغنم – لم تتجاوز نسب إشغال فنادق المملكة حتى مساء أمس نسبة الـ50 %، بحسب عاملين في القطاع.

واجمع هؤلاء ان الحركة السياحة جيدة لكنها دون المتوقع، مرجحين ان ترتفع وتيرة الحجوزات عشية العيد.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الاردنية حسين هلالات ان نسب اشغال الفنادق حتى يوم أمس لم يتجاوز حاجز الـ 50 %.

واكد هلالات لـ الغد ان النسبة حتى الامس تعتبر متدنية لكن المجال مفتوح امام الفنادق لزيادة نسب الاشغال بمختلف مناطق المملكة.

ورجح ان تزيد نسب الحجوزات الفندقية عشية العيد نظرا لطبيعة المواطن الذي يحجز. واضاف ان وجهة الاردنيين خلال عطلة العيد معظمها تتركز في العقبة والبحر الميت.

وحول مستويات الاسعار، اكد هلالات انها حسب العرض والطلب وفي المواسم ترتفع الاسعار بنسبة بسيطة وهو امر طبيعي ويحدث في دول العالم كافة.

وبين ان الفنادق المنتشرة بمختلف محافظات المملكة تنتظر هذا الموسم الذي يحرك القطاع الفندقي عادة.

وعن اعداد الغرف الفندقية قال هلالات ان عمان تضم نحو 17 الف غرفة فندقية ونحو 5.7 الف غرفة في العقبة وقرابة 2.6 الف في البحر الميت ونحو 2.16 في سلطة البترا وهذا الاعداد من نجمة وحتى 5 نجوم.

وقال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الداخلية والصادرة باسم الغلاييني ان الحركة السياحة الداخلية جيدة ونشطة.

واكد الغلاييني انه رغم نشاط الحركة السياحة الداخلية خلال عطلة العيد الا انها متراجعة بنسبة 30 % مقارنة بعطلة عيد الفطر الماضي.

وعزا الغلاييني نسبة التراجع الى ارتفاع الاسعار بشكل عام نظرا للموسم السياحي التي تشهده المملكة اضافة الى امتحانات الثانوية العامة التي اثرت بشكل كبير على تراجع الحركة السياحية.

وبين ان حجوزات الفنادق تشهد اقبالا ملحوظا نظرا لوجود سياح اجانب وعرب بجانب السياحة الداخلية التي نشطت الحجوزات الفندقية اضافة الى عودة المغتربين التي ساهمت بزيادة نشاط الحركة السياحية.

بدوره، قال عضو جمعية الفنادق الاردنية محمد القاسم ان الحركة السياحة نشطة. واكد ان اسعار الغرف الفندقية تكون حسب العرض والطلب خلال المواسم السياحية.

واتفق مدير احدى الفنادق في عمان محمد رافت مع سابقيه ان الحركة السياحية نشطة لكنها لم تصل الى ذروتها خلال عطلة عيد الاضحى لم تتجاوز 50 %.

وبين ان امتحانات الثانوية العامة أسهمت بتراجع نسب الاشغال في الفنادق. واشار الى ان نسب اشغال الفنادق خلال عيد الفطر الماضي كانت اعلى من عيد الاضحى اذ بلغت نسب الاشغال خلال عطلة العيد الماضي 70 % مقارنة بالعطلة المقبلة التي لم تتجاوز حتى الامس حاجز الـ 50 %.