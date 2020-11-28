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إشهار القائمة الذهبية لمستثمري المناطق الحرة

منذ ساعتين

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عمان- أعلن مدير عام المناطق الحرة عبدالحميد غرايبة عن بدء منح التسهيلات الخاصة بالمستثمرين الفائزين بعضوية القائمة الذهبية.
وقال غرايبة في بيان اليوم السبت، إن برنامج العضوية والمنافسة عليها يأتي لتعزيز منظومة التميز والتطوير وريادة الأعمال بين المستثمرين، مشيرا إلى مراعاة معايير أنماط التميز ذات الصلة بالعمل من حيث أساليب المتطورة المستخدمة، والبيئة العامة المثالية، والالتزام بالتشريعات الناظمة، وحجم الاستثمار ومدى المساهمة الفاعلة بتوفير فرص عمل للشباب.
ولفت إلى أنه سيجري تنظيم حفل توزيع الدروع للشركات والمؤسسات الفائزة وإشهارها إعلاميا. بترا

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