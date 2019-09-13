إشهار جمعية الأعمال الأردنية الايرلندية

عمان- الغد- رعى وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري حفل اشهار جمعية الأعمال الأردنية الايرلندية كمبادرة لتعزيز الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وجاء اشهار الجمعية مساء الاربعاء الماضي بعد افتتاح سفارة جمهورية ايرلندا بالمملكة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بهدف تعزيز اواصر العلاقات التجارية بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية سيتم العمل على زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال قيام الجمعية بتنظيم اجتماعات نصف شهرية لمجتمع الاعمال الايرلندي والأردني.

كما ستقوم الجمعية بترتيب زيارات وفود لمجتمع الاعمال في كلا البلدين لاكتشاف فرص التعاون التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة وبما يعود بالفائدة والمصلحة لكلا البلدين.

وقال سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المشارك الدكتور فنسنت اونويل “هذا يوم هام جدا لكل من ايرلندا والاردن فمن خلال العمل مع السفارة الايرلندية والوكالات الحكومية للحكومات الايرلندية مثل مؤسسة انتربرايز ايرلندي (Enterprise Ireland) ومؤسسة أن بورد بيا (An Bord Bia) تستطيع الجمعية تحقيق اثر إيجابي كبير ليس فقط على شركات الأعمال الأردنية بل وعلى حياة المواطنين ألأردنيين”

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية المشارك ورجل الاعمال الاردني رمزي خوري ” شاهدت على مدى السنوات الستة عشر الماضي كقنصلية ايرلندا الفخرية بالمملكة تطور العديد من علاقات العمل بين البلدين ويمكن لإنشاء هذه الجمعية التقدم وتحديد العديد من الفرص الجدية لدعم والنهوض بعلاقات العمل وتعزيز اواصر التعاون بين البلدين”

وحضر حفل الاشهار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة ورئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ورجال اعمال.