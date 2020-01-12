عمان- برعاية مساعد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات محمد غنيمات، مندوبا عن المدير العام، تم إقامة إشهار جمعية المنابين الضريبيين الأردنية.

وتم إشهار الجمعية بحضور عدد كبير من المنابين والمستشارين الضريبيين ورؤساء مؤسسات مجتمع مدني ورئيس غرفة صناعة الأردن ونواب حاليين وسابقين ومديرين حاليين وسابقين من كادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأعضاء من الهيئة العامة للجمعية.

وتميز الحفل باقتصاره على كلمات قصيرة بدأها رئيس اللجنة التحضيرية السابق للجمعية الأستاذ وائل المغربي مرحباً بالحضور، ثم تفضل راعي الحفل الأستاذ محمد غنيمات بإلقاء كلمته ومن ثم كلمة رئيسي مجلسي إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين الأستاذ عمران التلاوي وجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات المحامي هاشم حمزة ثم كلمة الخبير الاقتصادي محمد البشير تلتها كلمة النائب الأسبق الأستاذ الدكتور هيثم العبادي فكلمة النائب عمر قراقيش عضو الهيئة العامة للجمعية وأخيراً كلمة رئيس هيئة الإدارة للجمعية الأستاذ “محمد إحسان” مؤمن.

وتناولت الكلمات العمل الضريبي وتنظيمه ومتابعة شؤون العاملين به، بالإضافة إلى المطالبة بتأسيس نقابة للمحاسبين تضم في مظلتها جميع التخصصات المحاسبية لمحاربة الدخلاء على مهنة المحاسبة والارتقاء بالمهنة.