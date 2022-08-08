إشهار رواية “وردة نقدية” للروائية ريم الكيالي

عمان-الغد- استضافت المكتبة الوطنية، مساء أول من أمس، الروائية ريم الكيالي للحديث عن روايتها “ورقة نقدية”، وقدم قراءة نقدية للرواية شآم الكيلاني والدكتورة مرام أبو النادي. وقدم سيرة ومسيرة الروائي مراد سارة، وأدار الحوار جنان رزمك.

استعرضت د. أبو النادي العناصر البنائية للرواية، مشيدة بخروج الأديبة عن المألوف، حيث اللغة الشاعرية وخصوبة التراكيب والبلاغة.

أشادت بصورة الرجل في الرواية بأن بطل الرواية لا يشترط أن يكون مثالياً فقد يكون خائناً، أما بطلة الرواية فكانت من الشخوص الأساسية للرواية التي تعكس منها شخصية الأنثى في مجتمعنا والتي تبدو في معظم الأحيان ضعيفة إلا أنها قوية بإرادتها في اتخاذ القرار الصحيح.

وأشارت الى تمرد الكاتبة على عناصر الرواية النمطية المتعارف عليها، فالمكان الذي لازمته الشخصيات واحد والأحداث كانت عكس المألوف، حيث قامت الرواية على حدث واحد تقوم عليه العلاقة بينهما، أما اللغة فكانت عاطفية وخصبة بالصور الجمالية والبلاغية.

وقالت الكيلاني “إن الرواية كتبت بالأسلوب الدرامي نظراً لتسارع الأحداث وكثرتها وقوة تأثيرها المعنوي في قلب البطلة، وإن شخصية الكاتبة قد طغت على العمل، وهو ما يسمى بالبصمة الإبداعية والبصمة الشخصية، فيتداخل الأسلوب الغنائي والدرامي والسينمائي”.

وفي الختام، قدمت الكيالي شكرها لراعي الحفل الدكتور نضال الأحمد العياصرة وللمكتبة الوطنية، وقرأت الروائية عددا من نصوص روايتها، فقد بدأت “وصف، رسالة، قرار، وعد، يقين، دهشة ونهاية”.