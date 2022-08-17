إشهار كتابي “حبيبان” و”قناديل الأقصى” بالمكتبة الوطنية

عمان- الغد- أقيم، أول من أمس، حفل توقيع للأخوين المقدسيين الروائي عيسى قواسمي والفنان شهاب القواسمي في مقر المكتبة الوطنية.

الحفل الذي أدارته نانسي أبو زينة، تحدث فيه الأخوان عن كتابيهما “حبيبان” و”قناديل الأقصى”؛ حيث رحب د. نضال العياصرة بالحضور، وقال “إن التلاحم بين القدس وعمّان باعتبارهما رئتين لجسد واحد”، معبرًا عن امتنانه لاختيار الكاتبين المكتبة الوطنية، الصرح التوثيقي، لإشهار كتابيهما وإتاحة الاطلاع على إبداعاتهما التي توثق للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وعبر الفنان شهاب عن سعادته بوجوده في عمّان وفي المكتبة الوطنية “الصرح التوثيقي”، مشيرًا إلى أنه استثمر كمواطن مقدسي الرسم للتوثيق للقدس، وأن هدفه في كتابه “قناديل الأقصى”، هو التعريف بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال الروائي عيسى “إن القدس شهدت فترة ذهبية وانتعاشًا بالعهد الأردني”، مقدمًا نبذة عن المدينة وتاريخها وجغرافيتها وروايته التي توثق لذلك، إلى جانب التوثيق للحياة اليومية في الحرم القدسي الشريف.

وأقيم على هامش حفل التوقيع، معرض فني لشهاب قواسمي بعنوان “رحلة في ذاكرة القدس، رسمة وصورة”، الذي تكشف لوحاته عن هوية المدينة المقدسة العربية، عبر تفاصيل دقيقة للمكان والتدرجات التي تكمل بعضها بعضًا في لوحات شهاب الذي يحسن اختيار الزوايا الفنية لتجسيد الأماكن المقدسية المطعمة بالإنسان العربي، كما ووقع الكاتبان للحضور، كتابيهما اللذين يوثقان لمدينة القدس وتاريخها المكاني والزماني.