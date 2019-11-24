إشهار كتاب “الجرائم الإلكترونية ومخاطرها” في المكتبة الوطنية

عمان- أقيم في المكتبة الوطنية، مساء أول من أمس، بحضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور، حفل إشهار كتاب “الجرائم الالكترونية ومخاطرها” للدكتورة عبير الرحباني.

ويتناول الكتاب في أربعة فصول مفهوم الجرائم الالكترونية، وتطورها، وخصائصها، ومفهوم الانترنت وتطوراته المتعلقة بالجريمة الالكترونية، ومخاطر الإعلام الجديد، وتأثيراته على المجتمعات، وغيرها من المواضيع.

وقال المحامي سميح العجارمة، في قراءته النقدية للكتاب، إنه يتضمن مصطلحات أصبحت تمثل واقعاً نعيشه وخرجت من العالم الافتراضي، مبينا أهم التشريعات المتعلقة بحرية التعبير ومن بينها الدستور الأردني، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون هيئة الإعلام، وقانون نقابة الصحفيين وغيرها من التشريعات. وأوضح مدير وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الأمن العام المقدم رائد الرواشدة، أن ندرة من الكتب والدراسات تتحدث عن مخاطر الجريمة الالكترونية والعوامل والأسباب التي تؤدي إلى انتشارها، مشيرا الى قيمة الكتاب بما يحتويه من معلومات للقارئ.

وقالت مؤلفة الكتاب الدكتورة الرحباني “إن أهم التأثيرات السلبية التي أنتجتها ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات المتنامية، كانت زيادة عدد معدلات الجرائم الالكترونية التي لم تُكشف أبعادها بعد، ولاسيما مع زيادة التطورات التكنولوجية التي يشهدها عالمنا المعاصر اليوم”.-(بترا)