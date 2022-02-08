إشهار كتاب “سنوات في سطور” في “الغد” بحضور خريجي السبعينيات

سوسن مكحل



عمان- أكد متحدثون في حفل إشهار كتاب “سنوات في سطور” الذي احتضنته “الغد”، أهمية القراءات الثرية التي حملتها موضوعات الكتاب، للكاتبة إكرام العش ومشاركة عشرات الكتاب من خريجي الجامعة الأردنية.

وفي الحفل الذي رعته وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مقر الصحيفة أول من أمس بحضور عدد من المهتمين والكتاب والإعلاميين، قالت إن الوزارة داعمة في تعزيز مفهوم التعليم المستمر، وأنه من واجب المؤسسة رعاية المبادرات المميزة وتقديمها للجمهور من أجل إثراء الخدمة النوعية في المجتمع.

واعتبرت الوزيرة أن أهمية كتاب “سنوات في سطور” تعود لكونه يتحدث عن مرحلة مهمة في تاريخ الأردن بشهادة من خريجي الجامعة الأردنية، مؤكدة أن الوزارة ستكون داعمة وتحرص على رعاية كل مبادرة أو مشاريع أو كتب توثق تاريخ الأردن العريق وأهمية التعليم ونماذج العيش المشترك واستمراريته للأجيال القادمة.

من جهتها رحبت مديرة مكتب رئيس مجلس إدارة صحيفة “الغد” حنان نهار، بوزيرة الثقافة والكاتبة والحضور، معتبرة أن المثابرة والعمل الدؤوب الذي تقدمه الوزارة في بناء الأردن مثالا يحتذى به اليوم.

أما الكاتبة إكرام العش قالت في كلمتها، إن نجاح الكتاب في جزأيه الأول والثاني يعود لمشاركة نخبة من خريجي الجامعة الأردنية في الحديث عن ذكرياتهم من الطفولة حتى الجامعة، وأثر الدراسة والبيئة المحيطة في صقل شخصياتهم وصولا إلى ما هم عليه اليوم.

ولفتت إلى أن العمل الجماعي في الكتابة كان تحديا بالنسبة إليها، إلا أنها كانت على ثقة بقدرتها على إنجازه.

ويتألف “سنوات في سطور” الذي يقع في 312 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن خمسة فصول، يقدم سردا وشهادات حية لعدد من خريجي الجامعة الأردنية من سبعينيات القرن الماضي، وتوثيق بعض من ماضيهم، وذكرياتهم وتجاربهم وقناعاتهم وفلسفاتهم في الحياة ممزوجا بنكهة خاصة من شخصياتهم وأفكارهم وقدراتهم الكتابية المختلفة التي تعبر عن كل منهم.

من جانبه قدم الدكتور حسين محادين موجزا حول محتوى الكتاب وقال، إن هذا الكتاب تناول مجموعة من الحيوات المهمة والتي قدمت فيه الكاتبة نموذجا مميزا في الثقافة بالتعارف والمعرفة والمزج بين البعد النظري والتطبيقي، وإتاحة الفرصة للتعارف خارج الجغرافيا التقليدية مع الشخصيات التي تحدثت خلال الكتاب.

وثمن محادين مبادرة وجهود وعمل الكتاب، ودعا إلى أن تكون هناك عدوى مبادرات ثقافية مشابهة لكتاب “سنوات في سطور” خاصة في محافظات خارج العاصمة.

وأهدت المؤلفة كتابها وقالت، “أهدي هذا الكتاب إلى كل الذين بذلوا ما يستطيعون من أجل نصل إلى مقاعد الدراسة في الجامعات، وإلى رؤساء الجامعة الأردنية وعمدائها ورؤساء أقسامها. وإلى أساتذتنا الأفاضل في الجامعة الأردنية فترة السبعينات وما بعدها.. إلى أرواح من رحلوا من الأساتذة والزملاء الرحمة والمغفرة”.

وأضافت المؤلفة في مقدمة كتابها “ألزمت نفسي مع الزملاء واكتسبت خبرة خلال العمل وما يجب علي عمله من خلال الإعداد ومتابعـة أمور الكتابة، وعمل مذكرة التفاهم بيننا، ومتابعة الأمور المالية، ووضع قواعد لتلتزم بها المجموعة بما يتناسب وأهداف الكتاب”.

وتسرد الكاتبة، “لم أشعر أيا من الزملاء المشاركين ببعض المخاوف التي كانت تعتريني، فمن ناحية، لم يكن من السهل التعامل مع ثمانية عشرة زميلا وزميلة، لعدم وجود معرفة سابقة بيننا تخلق وسيلة للتواصل ليتعرف كل منا على الآخر وعلى أسلوبي في العمل، وهذا لا ينفي الثقة، ولا يخفي الاحترام خلال عملنا المشترك”.

لقد ساهمت اجتماعاتنا شبه الأسبوعية على تطبيق Zoom بسبب جائحة “كورونا” على تعارفنا، والتقريب بيننا، وتفهم الزملاء لإدارتي الحازمة، والرغبة بالالتزام بجدول زمني للانتهاء من إنجاز المطلوب، وصولا إلى النجاح المأمول في إصدار الكتاب.

تروي العش أنها استطاعت بعد صدور الكتاب بشهور عدة لتواجدها خارج البلاد، الاجتماع مع مجموعة الزملاء والزميلات المشاركات في التأليف شخصيا، وتوطدت العلاقات فيما بينهم.

والعش هي كاتبة أردنية، درست علم النفس والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية، وعملت في مجال شؤون اللاجئين العراقيين والسوريين في الأردن مع إحدى المنظمات الدولية التي تتشارك مع الأمم المتحدة، ودونت تجربتها في الإصابة بالسرطان، من خلال كتاب خاص في ذلك، وهي الآن تقيم في أميركا.