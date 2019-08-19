إشهار كتاب “في خدمة العهدين” للدكتور الطراونة الأربعاء

عمان- الغد- تستضيف مؤسسة عبدالحميد شومان، في السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، حفل إشهار كتاب “في خدمة العهدين” للدكتور فايز الطراونة.

والدكتور فايز الطراونة من عائلة سياسية عريقة، والده هو المرحوم أحمد الطراونة الذي تبوّأ رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الوطني الاستشاري.

والدكتور الطراونة، من السياسيين الذين كان لهم دور مؤثر في الحياة السياسية والبرلمانية لسنوات عديدة. وكان بدأ أولى خطواته بعد تخرجه في كلية الاقتصاد بالجامعة الأردنية مساعداً لرئيس التشريفات الملكية بالديوان الملكي.

وفي منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، يتوقف الطراونة طويلا، ليطلع الحضور أكثر، خلال حفل إشهار كتابه “في خدمة العهدين”، على محطات من تاريخ الأردن المعاصر، بالإضافة إلى محطات عمله الفارقة، وما صاحبها من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية.

كان رئيسا للديوان الملكي الهاشمي، وكذلك رئيسا للحكومة مرتين؛ الأولى كانت في عهد الراحل الملك الحسين، والثانية في العام 2012 في عهد الملك عبد الله الثاني، وكانت المشاركة الأولى له وزيرا في حكومة زيد الرفاعي العام 1988.