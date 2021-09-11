إشهار وتوقيع كتاب “أبحث عن ذاتي للعلمي في “شومان”

عمان- الغد- نظمت مكتبة عبد الحميد شومان العامة، مساء الأربعاء، ضمن برنامج “قراءات” في المكتبة، حفل توقيع وإشهار كتاب “أبحث عن ذاتي” للدكتورة دلال العلمي، في منتدى المؤسسة الثقافي وتم بثه مباشرةً عبر تطبيق (زووم) وصفحة المؤسسة على (فيسبوك)، وقدم حفل الإشهار الكاتب محمد المشايخ.

ويشتمل الكتاب على 14 قصة إنسانية وهي حالات ميدانية من داخل العيادة النفسية أو من مركز الإرشاد النفسي حيث كانت تعمل الدكتورة العلمي.

وفي قراءة نقدية للكتاب قال المشايخ، إن كتاب” أبحث عن ذاتي” من الكتب المنشودة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية بالتزامن مع انتشار جائحة “كورونا” ومع التعقيدات في العلاقات التي أحدثتها الظروف الراهنة بين الناس.

وأشار إلى أن الكاتبة تضع قضايا الناس ومشاكلهم على بساط البحث في كتابها، مبينا أننا من خلال قصص مرضى الدكتورة دلال نستنتج أن تحقيق الذات هو حاجة الفرد للتعبير عن ذاته والوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من إمكانيات وقدرات بقصد إشباع حاجاته وإعادة حالة الاتزان التي تساعده في استخدام تلك الإمكانات والقدرات في خدمة الفرد والمجتمع والقيام بأدواره ومسؤولياته وواجباته المعتادة.

ونوه إلى أن الكتاب يربط بين علم النفس والأدب، حيث أن علم النفس متخصص في البحث في جوهر الإنسان وعلاقته بنفسه وسلوكه في المحيط، بينما الأدب وسيلة للتعبير عن حياة الانسان ومشكلاته ودوافعه وصراعاته.

من جانبها قالت الدكتورة العلمي، إن الحياة علمتها بأنها رحلة والرحلة تحتاج إلى بحث، والبحث يحتاج إلى الدخول في أعماق الذات التي تئن بداخلنا وتعيش معنا بكل لحظة من لحظات أنفسنا … هذه الذات التي تكمن هنا تعاني مع كل نبضة قلب وكل همسة وكل حديث وكل تجربة.

وتساءلت الدكتورة العلمي، كم مرة تحاورنا مع الذات؟ وتساءلنا ماذا أنت؟ وكيف أنت؟ وبماذا تشعرين؟.

وأضافت ” نحن نسير في عجلة الزمان… نركض نلحق ابتدائية ثم ثانوية وجامعة ثم تخصص عمل وأسرة وأبناء وأحداث وأعباء ومعارك نخوضها كل يوم، ولا نجلس حتى لثوان لفهم هذه الأنا الصغيرة الموجودة في أعمق أعماقنا، كيف تحس وتشعر وتتألم وتعاني وتقاوم ونحن لا نكترث لها.

يذكر أن الدكتورة دلال العلمي: عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وهي حاصلة على دكتوراه في الإرشاد النفسي/ اختصاصية العلاج النفسي لعلاج المشاكل النفسية الخاصة بالمشاكل الزوجية والأسرية، وهي أستاذة جامعية في اختصاصها.

للدكتورة العلمي العديد من المنشورات في مجالها وخارجه، وهي أيضا شاعرة ولها من الدواوين الأقصى الجريح، واحة شعر وترانيم حياة، ومن مؤلفاتها أيضا مفتي القدس ونداء القدس.