إشهار وتوقيع كتاب “فاوانيا” للكاتبة الكيالي في “شومان”

عمان-الغد- استضافت مكتبة عبد الحميد شومان العامة، ضمن برنامج قراءات في المكتبة، مساء أول من أمس، حفل إشهار وتوقيع كتاب “فاوانيا” للكاتبة ريم الكيالي، وقدمتها الروائية عنان المحروس.

وقالت الكيالي “إن “فاوانيا” اسم لزهرة.. متفردة، لا يغريها ضوء كي تفرد أجنحتها، خجولة، إن مسها برد انطوت على نفسها كي تداري شعلتها، زهرة متناغمة ومواعيد الفرح، مرتبط حضورها بالخلود، لها هيبتها لتقف وقفة ثقة.. لا تقبل القسمة على موعد مع القدر، زهرة ملكة”.

وأضافت أن الكتاب عبارة عن نصوص نثرية أدبية، مشيرة الى أنها قامت باختيار زهرة “فاوانيا” بالذات دون غيرها، لأن جميع الأزهار بتلاتها للخارج ما عدا الـ”فاوانيا” المنغلقة على نفسها بسبب خيانة أو خديعة ولكنها بالنهاية ستتفتح كزهرة.

وقرأت الكاتبة الكيالي، خلال حفل الإشهار، العديد من النصوص الأدبية من كتابها “فاوانيا”.

ومن جانبها، قالت الروائية المحروس: “نحتفي اليوم بزهرتين.. إصدار “فاوانيا” والكاتبة الأردنية ريم الكيالي، وهي الكاتبة المجدة التي تسعى الى الأفضل لتحقيق ما خفي من مهارات تمتلكها بجدارة”.

والكاتبة ريم الكيالي حاصلة على بكالوريوس من الجامعة الهاشمية في أنظمة معلومات حاسوبية، لديها خبرة بنوك إسلامية تتجاوز 10 سنوات، تملك رخصة مدقق ومراقب شرعي دولي من البحرين/ ايوفي، وتحاضر في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات والبرمجة اللغوية العصبية في أكاديميات محلية عدة، ولديها اعتماد دولي من البورد الأميركي كمدرب دولي معتمد إضافة إلى أنها تقدم برنامج قراءة أدبية باسم “فاوانيا” من خلال أثير إذاعة سقيفة المواسم.