مقتل مستوطن وإصابة 17 آخرين بانفجارين مزدوجين في القدس المحتلة

قُتل مستوطن إسرائيلي أصيب آخرون في انفجار وقع قرب محطة حافلات عند مدخل القدس المحتلة صباح اليوم الأربعاء.

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 10 مستوطنين أصيبوا بجروح مختلفة، جراء الانفجار الذي وقع في مركز الحافلات المركزية غرب المدينة. وأكدت مصادر طبية أن اثنين من المصابين بحالة صحية حرجة.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في محطة الحافلات.

وبعد أقل من ساعة على التفجير الأول، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن انفجارا ثان وقع قرب موقف لانتظار الحافلات في حي جنوب القدس.

وفي وقت لاحق أفادت وسائل إعلام عبرية بارتفاع عدد الإصابات إلى 18 بينها 2 بحالة حرجة و2 بحالة خطيرة إثر عملية التفـجير المزدوجة في القدس المحتلة.

وقد أغلقت شرطة الاحتلال مداخل القدس من الجهة الغربية جراء انفجار السيارة في محطة للحافلات.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي لاحقا أن السلطات رفعت مستوى التأهب في مدينة القدس وسيتم رفعه لاحقا في جميع أنحاء إسرائيل.-(وكالات)