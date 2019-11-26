إصابات برصاص الاحتلال واختناق في البيرة والقدس

رام الله – أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع اتجاه جموع المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بالانحياز الأميركي لدولة الاحتلال والاستيطان. وكان مئات المواطنين شاركوا في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله، رفضا للإعلان الأميركي، كما علقت الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس الدوام، استجابة لدعوات فصائل منظمة التحرير المشاركة في يوم الغضب الشعبي.

كما أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدتي الرام وأبو ديس شمال وشرق مدينة القدس المحتلة في يوم الغضب الفلسطيني رفضا للقرارات الأميركية الأخيرة حول الاستيطان. وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الرام شمال القدس من جهة الجدار العازل ولاحقت الشبان وطلبة المدارس المتجمهرين قرب دوار الرام الجنوبي، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال أطلق الاحتلال خلالها وابلا من القنابل الغازية والصوتية تجاههم. وفي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس، واطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان من خلف الجدار العازل، ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق. –(بترا)