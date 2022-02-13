إصابات خلال اعتداء مستوطنين متطرفين على أهالي الشيخ جراح

اعتدى عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاحد، على أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، خلال تواجدهم وجلوسهم أمام منازلهم.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في بالقدس ببيان إن المستوطنين الذين اقتحموا الحي بالقرب من منزل عائلة سالم وبالقرب من مدخل الحي الغربي هاجموا المواطنين المقدسيين بغاز الفلفل والحجارة، وخلال ذلك قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي التي وفرت لهم الحماية بإلقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي، في حين لم تلاحق المستوطنين.

وأصيب بعض المواطنين بحروق في منطقة الوجه والرقبة، وحالات اختناق بعد رشهم بغاز الفلفل، كما لاحق المستوطنون الأطفال خلال تواجدهم أمام منازلهم محاولين رشهم بغاز الفلفل.

ويسود التوتر حتى اللحظة في حي الشيخ جراح.-(بترا)