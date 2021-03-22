إصابات كورونا العالمية تتجاوز 123.06 مليون والوفيات مليونان و 839758

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.06 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و839758.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 542015 29834831
البرازيل 292752 11950459
الهند 159755 11599130
روسيا 222297 4456869
المملكة المتحدة 126156 4296583
فرنسا 91964 4216695
إيطاليا 10494 3376376
إسبانيا 72910 3212332
تركيا 30061 3013122
ألمانيا 75031 2663383
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق 14007 793892
الأردن 8767 491709
المغرب 8763 491463
الإمارات 1438 440355
لبنان 5757 439568
السعودية 6609 385020