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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 123.06 مليون والوفيات مليونان و 839758

منذ ساعتين
وفيات كورونا
وفيات كورونا

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.06 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و839758.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة        542015              29834831

البرازيل                    292752               11950459

الهند                       159755                11599130

روسيا                    222297                 4456869

المملكة المتحدة     126156               4296583

فرنسا                  91964                  4216695

إيطاليا                10494                 3376376

إسبانيا            72910                      3212332

تركيا             30061                     3013122

ألمانيا         75031                       2663383

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 14007 793892

الأردن 8767 491709

المغرب 8763 491463

الإمارات 1438 440355

لبنان 5757 439568

السعودية 6609 385020

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