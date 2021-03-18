إصابات كورونا تتجاوز 121 مليونا حول العالم

عمان – أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، اليوم الخميس، ان العدد الإجمالي لإصابات كورونا في العالم بلغت 121 مليونا و196 ألف إصابة، والوفيات 2 مليون و680 ألف وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 68 مليونا و700 ألف.

وأكدت وكالة “بلومبرج” للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم بعدد الإصابات والوفيات، تليها البرازيل، كما تستحوذ الولايات الاميركية ايضا على اكبر عدد من الجرعات المضادة للفيروس التي تم إعطاؤها.

بترا