إصابات كورونا تتجاوز 178 مليوناً حول العالم

عمان- تخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز 178 مليون حالة، وذلك في أحدث الإحصائيات الصادرة، اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات على الموقع الإلكتروني لجامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 178 مليونًا و169 ألفًا و980 حالة.

وبلغ مجموع الوفيات في العالم 3 ملايين و859 ألفًا و178 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، حيث وصل إجمالي الإصابات 33 مليونًا و537 ألفًا و995 حالة، تليها الهند التي بلغ عدد الإصابات بها 29 مليونًا و864 ألفًا و33 حالة.

بترا