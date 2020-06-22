9 ملايين إصابة كورونا حول العالم.. وأمريكا تتصدرها

باريس- احصيت أكثر من تسعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من نصفها في اوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد لفرانس برس يستند الى مصادر رسمية الاثنين في الساعة 15,20 ت غ.

واحصي ما لا يقل عن تسعة ملايين و91 إصابة بينها 468 الفا و823 وفاة وخصوصا في اوروبا، القارة الاكثر تضررا مع مليونين و537 الفا و451 إصابة و192 الفا و973 وفاة، والولايات المتحدة (مليونان و281 الفا و903 إصابات و119 الفا و997 وفاة).

وتضاعف عدد الاصابات المعلنة في العالم منذ 16 أيار/مايو وسجل أكثر من مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في الايام السبعة الاخيرة.

(أ ف ب)