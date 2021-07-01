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إصابات كورونا ترتفع مجددا في أوروبا بعد تراجع لـ10 أسابيع

منذ 3 ساعات
"الصحة العالمية" إصابات كورونا ترتفع مجددا في أوروبا بعد تراجع لـ10 أسابيع
"الصحة العالمية" إصابات كورونا ترتفع مجددا في أوروبا بعد تراجع لـ10 أسابيع

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كوبنهاغن- أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الخميس أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذّراً من خطر حصول موجة وبائية جديدة.
وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحافي عبر الانترنت “ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين”. (أ ف ب)

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