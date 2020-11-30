إصابات كورونا تعاود الارتفاع وتسجيل 5123 إصابة و57 وفاة

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الاثنين، 57 حالة و(5123) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (1804) في محافظة إربد، منها (338) في الرمثا.

– (1241) في محافظة العاصمة عمّان.

– (626) في محافظة المفرق.

– (353) في محافظة الكرك.

– (245) في محافظة جرش.

– (241) في محافظة الزرقاء.

– (178) في محافظة العقبة.

– (128) في محافظة الطفيلة.

– (122) في محافظة عجلون.

– (82) في محافظة معان، منها (24) في البترا.

– (58) في محافظة البلقاء.

– (45) في محافظة مأدبا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (219,430) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (61,653) حالة.

– سُجّلت (57) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,751) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (228) حالة، فيما غادرت (191) حالة المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,941) حالة، منهم (462) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (6,454) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (155,026) حالة.

– تمّ إجراء (25,239) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,551,231) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (20,3%).