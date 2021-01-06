إصابات كورونا جديدة في سيتي.. وأوزيل يوشك على مغادرة أرسنال

مدن – أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الأربعاء عن اكتشاف ثلاث حالات إيجابية جديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، تعود للحارس سكوت كارسون ولاعب الوسط الشاب كول بالمر وأحد العاملين في طواقم الفريق.

وخاض سيتي مباراة الأحد التي فاز بها في الدوري على تشلسي (3-1) بغياب ستة من لاعبيه بسبب إصابتهم بالفيروس، ثم أفاد أمس في بيان “بإمكان نادي مانشستر سيتي التأكيد بأن اختبارات سكوت كارسون، وكول بارمر وأحد أعضاء الطاقم جاءت إيجابية بفيروس كوفيد19”.

وتابع بأن المصابين سيدخلون الآن في حجر ذاتي تطبيقا لبروتوكول الدوري الممتاز والحكومة.

وفي ظل وجود الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون في الحجر الصحي بما أنه كان من المصابين الستة الذين كشفت عنهم الاختبارات السابقة، يخوض سيتي مباراة الأربعاء ضد جاره ومضيفه مانشستر يونايتد في نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة وهو يفتقد إلى الخيارات بين الخشبات الثلاث بعد إصابة كارسون.

وسيكون الحارس الأميركي زاك ستيفن مرة أخرى في مرمى سيتي الأربعاء بعد أن لعب أساسيا ضد تشلسي.

ويبقى الإسبانيان فيران توريس وإيريك غارسيا وتومي دويل في العزل الذاتي، فيما أنهى البرازيلي غابريال جيزوس وكايل ووكر فترة الحجر.

وأفادت رابطة الدوري الممتاز أول من أمس بتسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع المنصرم، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الموسم كما هو مخطط.

ويشكل هذا العدد اكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 اصابة الاسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد19.

وألغيت ثلاث مباريات الاسبوع الفائت بسبب اصابات في صفوف سيتي وفولهام، إلا أن الحكومة البريطانية أعطت الضوء الاخضر للرياضات النخبة لإكمال المنافسات على الرغم من القيود المشددة.

واعتمدت الرابطة مجددًا قرار إجراء فحوصات الكشف عن كوفيد19 مرتين أسبوعيًا كما حصل في “مشروع الاستئناف” (بروجيكت ريستارت) لاستكمال الموسم الفائت بعد توقف قسري دام ثلاثة اشهر، وذلك بعدما اعتُمد قرار إجراء الفحوصات مرة واحدة أسبوعيًا في مطلع الموسم الحالي.

وفي الجولة الأولى من الفحوصات الأسبوع الفائت، تم اكتشاف 28 اصابة من اصل 1311 فحصًا، إضافة إلى 12 حالة إيجابية من 984 فحصًا في الجولة الثانية.

وعلى الرغم من تأجيل بعض المباريات وارتفاع عدد الاصابات وبعض الأصوات المطالبة بتوقف قسري للحد من تفشي الوباء، الا ان الرابطة أصرّت على أن الموسم يمكن أن يُستكمل كما هو مخطط.

اوزيل يقترب من ترك أرسنال

يبدو الألماني مسعود اوزيل صانع ألعاب فريق ارسنال الانجليزي قريبًا من الانتقال إلى فنربغشه، بعدما أفادت تقارير تركية أمس عن تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وأفادت وكالة “دي ايتش ايه” أن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة مع بطل تركيا 19 مرة.

وتأتي الانباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيل 2014 التكهنات بشأن انتقاله عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على تويتر في اسطنبول مرفقة بعبارة “هذه المدينة”.

كما أشارت صحيفة “فاناتيك” اليومية إلى أن مدير فنربغشه علي كوخ ومدير الفريق امري بيلوز أوغلو سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذي الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق.

ولم يرد متحدث باسم فنربغشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به. فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء إلى أن لاعب ريال مدريد الاسباني السابق يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الأميركي “ام ال اس”.

انتقل أوزيل إلى “المدفعجية” قادمًا من النادي الملكي في العام 2013 وهو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا (480 ألف دولار)، ولكنه لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم ولا يبدو ضمن مخططات المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا.

وقد أعرب مرات عدة عن إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادي شمال لندن معه.

وأثار أوزيل الجدل عندما انتقد في العام 2019 معاملة الصين للأقليات المسلمة في إقليم شينجياتغ، فيما حيّد أرسنال نفسه عن الموضوع.

ولن يتقاضى هذا المبلغ الطائل في حال انتقاله إلى فنربغشه بعدما أشارت التقارير إلى أن العرض المقترح يوازي خمسة ملايين يورو سنويًا (6.1 مليون دولار).

واختار اوزيل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ليكون شاهدًا على زواجه العام 2019 في إسطنبول.

ويحتل فنربغشه، أحد الأندية الثلاثة الكبري في إسطنبول إلى جانب غلطة سراي وبشيكتاش، المركز الخامس في الدوري.

مورينيو يسعى لتحقيق رغبة توتنهام

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إنه شعر برغبة لاعبيه في إنهاء صيام دام 13 عاما عن حصد الألقاب بعدما بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بالتفوق 2-0 على برنتفورد أول من أمس الثلاثاء.

ولم يحرز توتنهام أي لقب كبير منذ نيل لقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي في 2008 لكنه اجتاز برنتفورد بهدفي موسى سيسوكو وسون هيونغ مين ليضمن الظهور للمرة التاسعة في المسابقة التي توج بلقبها في أربع مناسبات.

وقال مورينيو، الذي يحلم بحصد لقب الكأس للمرة الخامسة كمدرب بعدما توج مع تشلسي في 2005 و2007 و2015 ومع مانشستر يونايتد في 2017 إنه يملك سرا بسيطا لتحقيق النجاح في هذه المسابقة.

وأبلغ المدرب البرتغالي الصحفيين “حضرت إلى إنجلترا في 2004، وأتذكر.. كان عليّ تعلم معنى مسابقات الكؤوس هنا ولقد تعاملت معها بجدية طوال الوقت. إذا كان هناك أي سر فهو التعامل بجدية. ما شعرته في الفريق هو بالضبط هذه الرغبة. لا أتحدث عن عقلية الانتصارات ولا أقول إننا نفعل هذا أو ذلك، بل أقول فقط إننا أشخاص تتحلى بالأمانة”.

وأضاف “تعامل اللاعبون منذ المباراة الأولى أمام تشلسي ثم ستوك سيتي وحتى الآن.. بجدية. هذا ما أتمنى أن نفعله يوم الأحد في كروسبي أمام مارين (في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي) بمحاولة اللعب بجدية واحترام المنافس ومحاولة التقدم”.

وسيلعب توتنهام في نهائي كأس الرابطة في 25 نيسان (أبريل) في ستاد ويمبلي أمام مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي.

سولسكاير يرفض الرد على كلوب

يعتقد أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد أن حديث المدربين المنافسين عن ركلات جزاء ناديه يمكن أن تكون طريقة لمحاولة التأثير على قرارات الحكام.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول عقب الخسارة 1-0 أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين، إنه يشعر بالحيرة بخصوص سبب عدم احتساب ركلة جزاء لناديه وادعى أن قرار الحكم كان سيختلف لو كانت فرق أخرى تخوض المباراة.

وأضاف كلوب في مقابلة عقب المباراة أن يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مما حصل عليه ليفربول خلال وجوده على مدار خمس سنوات ونصف السنة.

وقال سولسكار للصحفيين أول من أمس “لا أحصي عدد ركلات الجزاء التي نحصل عليها، لذا إذا أردتم قضاء وقت في الشعور بالقلق حول متى نتعرض لخطأ داخل المنطقة، فأنا لا أقضي وقتي في ذلك”.

وأشار سولسكار إلى أن يونايتد حُرم من ركلة جزاء في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي عندما خسر أمام تشلسي، بعدما قال المدرب المنافس فرانك لامبارد إن قرارات حكم الفيديو المساعد صبت في مصلحة يونايتد.

وأضاف المدرب النرويجي “لا يمكنني الحديث بالنيابة عن المدربين الآخرين. لماذا هم يقولون مثل هذه الأشياء. بكل تأكيد أشعر أن هذا حدث العام الماضي في قبل نهائي كأس الاتحاد لأن فرانك تحدث عن الأمر وحرُمنا بعدها من ركلة جزاء كان يجب أن نحصل عليها. ربما هي طريقة للتأثير على التحكيم. لا أعرف لكني لا أشعر بالقلق بخصوص ذلك. عندما نتعرض لخطأ داخل المنطقة تصبح ركلة جزاء. يحدث ذلك عند ارتكاب الخطأ داخل المنطقة”.

وسيلعب مانشستر يونايتد مع واتفورد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، ثم سيعود إلى الدوري الممتاز بمباراة قمة أمام ليفربول المتصدر في 17 كانون الثاني (يناير) الحالي. -(وكالات)