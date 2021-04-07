العرب والعالمدولي

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 132 مليون

منذ 22 دقيقة
فقدان حاسة الشم جراء كورونا
فقدان حاسة الشم جراء كورونا

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عمان- أظهرت احدث بيانات متوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم كافة بلغ نحو 5ر132 مليون حتى اليوم الأربعاء.
وقال موقع الجامعة إن مجموع الوفيات الكلي بلغ حوالي مليونين و838444 وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 2ر75 مليون حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند.
بترا

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