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إصابات كورونا في أميركا تعادل نصف الإصابات في الصين

منذ ساعتين

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أسامة أبو عجمية

عمان– أدى ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية الى بلوغ أعداد الإصابات فيها نصف ما بلغ في الصين حتى الآن.
وقفز عدد الإصابات في أميركا الى 41.546 الف إصابة بينما بلغ في الصين 81.118 الف اصابة.
وبحسب عدة مواقع عالمية متخصصة في موضوع كورنا Statistics of corona) أظهرت تطورا ملفت وتسارع ازدياد حالات الاصابة في الولايات المتحدة الامريكية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية إذ ارتفعت بنسبة ٢٥%.
وكذلك بلغ عدد الاشخاص اللذين فقدوا حياتهم في اميركا 503 شخصا حتى الان فيما شفي من المرض 178 حالة.
واتخذت اميركا اجراءات وقائية على الصعيد اللوجستي والاقتصادي والمالي كان آخرها اعتماد خطة تحفيز اقتصادي لعدة قطاعات بهدف تفادي تبعات الازمة الحالية.

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