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إصابات كورونا في السعودية ترتفع إلى 2463 حالة

منذ 17 دقيقة

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الرياض– أعلنت وزارة الصحة السعودية، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

أشارت الصحة السعودية في بيان رسمي إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 2463 شخصا.

كما أن إجمالي الوفيات في السعودية وصل إلى 34 حالة حتى الآن.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏

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