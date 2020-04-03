إصابات مؤكدة بكورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين

بكين – أكدت وزارة الخارجية الصينية أن هناك إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة بكين.

ونصحت الخارجية الصينية الدبلوماسيين الأجانب بالتوقف عن السفر إلى بكين تجنبًا لالتقاط العدوى.

وأعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و31 إصابة إضافية بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: “ارتفع عدد الوفيات إلى 3322 والإصابات إلى 81620 بفيروس كورونا”.(بترا)