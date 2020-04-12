إصابة أحد العاملين في مركز إدارة الأزمات بـ”كورونا” خلال إجازته

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، الأحد، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إنه قد ثبت أنّ من بين الأشخاص المصابين التسعة بفيروس كورونا أمس السبت أحد العاملين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لكنه، أصيب خلال فترة إجازته ولم يكن على رأس عمله.

وأوضّح العضايلة أن المصاب من كوادر المركز يقطن في إحدى المناطق التي تمّ عزلها بتاريخ 6 نيسان 2020م، وقبل صدور قرار عزل تلك المنطقة، تمّ إيقاف دوامه في المركز، و خلال فترة توقّفه عن العمل، تمّ فحصه وثبتت إصابته، وهذا يشير إلى أن إصابته كانت بسبب مخالطته لمصابين في منطقة سكنه، وليس مكان عمله.

وأضاف العضايلة أنه وكإجراء احترازي ووقائي، تم فحص جميع العاملين في المركز، ومرتاديه، ومن بينهم الوزراء والمسؤولين والموظّفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في المركز باستمرار، بما في ذلك أنا وزميلي معالي وزير الصحة، وبحمد الله كانت النتائج سليمة، وقد آثرنا تأخير موعد الإيجاز اليوم لحين ظهور النتائج بشكل رسمي، مضيفا أنه تمّ أيضاً إجراء عمليّات التعقيم والتطهير اللازمة لجميع مرافق المركز، واتّباع الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة اللازمة.

وأكد العضايلة أن تقديم الإيجاز من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات دليل على أنّ الأمور مطمئنة، وخلية الأزمة مستمرة في عملها بنفس الوتيرة والعطاء والالتزام.