إربدمحافظات

إصابة أربعينية بكورونا في إربد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إربد – أعلن محافظ إربد ورئيس لجنة إدارة خلية كورونا في المحافظة رضوان العتوم، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 47 عاما.
وأضاف العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن المصابة دخلت مستشفى الملك المؤسس الجامعي وتعاني من أعراض الفيروس، وجرى أخذ عينة ظهرت نتيجتها الإيجابية اليوم، وجرى تحويلها إلى مستشفى الأمير حمزة بعمان.
وأشار إلى أنه سيصار إلى عزل منزل المصابة في الحي الجنوبي من مدينة إربد، لافتا إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي باشرت بجمع عينات لَمخالطيها من كافة الدرجات والتحري عن َمصدر العدوى.

مقالات ذات صلة

إخماد حريق بسوق المؤسسة المدنية في المشارع

منذ 26 دقيقة

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الكرك

منذ 3 ساعات

تسجيل إصابة بكورونا لرجل أربعيني في الزرقاء

منذ 6 ساعات

“اليرموك”: توسعة المبنى الإستثماري في عمان بكلفة 260 ألف دينار

منذ 8 ساعات
انتخابات 2020
62 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock