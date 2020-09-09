إصابة أربعينية بكورونا في إربد

إربد – أعلن محافظ إربد ورئيس لجنة إدارة خلية كورونا في المحافظة رضوان العتوم، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 47 عاما.

وأضاف العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن المصابة دخلت مستشفى الملك المؤسس الجامعي وتعاني من أعراض الفيروس، وجرى أخذ عينة ظهرت نتيجتها الإيجابية اليوم، وجرى تحويلها إلى مستشفى الأمير حمزة بعمان.

وأشار إلى أنه سيصار إلى عزل منزل المصابة في الحي الجنوبي من مدينة إربد، لافتا إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي باشرت بجمع عينات لَمخالطيها من كافة الدرجات والتحري عن َمصدر العدوى.