إصابة أمير موناكو ألبير الثاني بكورونا

موناكو – أعلن قصر موناكو أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ “وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق”.

وأوضح البيان أنّ “الأمير ألبير الثاني (…) خضع للفحوص في بداية الاسبوع، وتبينت النتيجة إيجابية”، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان إصابة وزير الدولة، ما يعادل رئيس الوزراء، سيرج تيل بالفيروس.

وأضاف القصر أن ألبير الثاني “يتابعه عن قرب طبيبه ومختصون من مركز الأميرة غريس الطبي”.

وشمل البيان دعوة جديدة من الأمير لاحترام تدابير الحجر لاحتواء انتشار الفيروس.(أ ف ب)