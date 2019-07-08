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11 إصابة بحادثين منفصلين في عمان والعقبة

منذ ساعتين

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عمّان– أصيب احد عشر شخصا اليوم الاثنين، بحادثين منفصلين في عمان والعقبة، بحسب ما ذكرت ادارة الاعلام في مديرية الدفاع المدني.

وقالت ادارة الاعلام في بيان، ان اربعة اشخاص اصيبوا اثر حادث تصادم وقع ما بين أربع مركبات بالقرب من الدوار الرابع، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

واضاف البيان، ان سبعة أشخاص اصيبوا اثر حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بالقرب من الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة، بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وحالتهم العامة متوسطة.

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