إصابة الأطفال بالحمى.. ورهاب الآباء!

عمان – عند إصابة الأطفال بالحمى، تنتاب بعض العائلات حالة من الرهبة والتخوف، ما قد يسهم في الاستخدام الخاطئ والمفرط لأدوية الحمى. في هذا الشهر، أشارككم بعض المعلومات عن هذه الأدوية لئلا تعرضوا أطفالكم للخطر.

السيطرة على الحمى

في العادة، نقوم بعلاج السبب الرئيسي للحمى بدلًا من أعراض الحمى نفسها. يتم تخفيف أعراض الحمى الشديدة فقط لجعل الأطفال يشعرون بالارتياح. يجب أن تخفف أعراض الحمى الشديدة لكن ليس بالضرورة خفض الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، كون الجسم يحتاج إلى الحمى لمحاربة الالتهاب. تستخدم الأدوية لخفض الحرارات العالية التي قد تستمر لأيام قليلة.

إليكم مثالًا على ذلك، سنشبه جسم الإنسان الذي يحتوي كمية كبيرة من السوائل بكأس مليئة بالماء، عندما نضع معلقة صغيرة من الدواء في الكأس فيكون التصرف آمنًا. لكن عندما نضع المعلقة ذاتها من الدواء في كوب مملوء إلى نصفه، فهذا سيكون تصرفًا غير آمن وسام أيضًا. في العادة يخاف الأهل ويقدمون هذه الأدوية لأطفالهم لعلاجهم أو لتخفيف الأعراض، مثل الأيبوبروفين (Ibuprofen) الذي يعد بشكل خاص غير آمن للأطفال الأقل من عمر السنة.

ما الذي يجب على الأهل القيام به؟

الحرص على شرب الأطفال كميات كافية من الماء في جميع الأوقات، وعدم استخدام أكثر من نوع من أدوية علاج الحمى في الوقت ذاته. كذلك عند استخدام دواء الأسِيتامينُوفين، التأكد من قوة أو تركيز الدواء في كل 5 ملم أو تحميلة.

الالتزام بالجرعات المناسبة.

الانتباه إلى أعراض الفشل الكلوي أو الكبدي؛ قد يظهر الفشل الكلوي بعد أسابيع أو أشهر من استخدام أدوية علاج الحمى.

تجنب استخدام الأدوية اللاستيرويدية، مثل الأيبوبروفين عند الرضع الأقل من عمر السنة.

الحذر من استخدام الأيبوبروفين عند الأطفال الذين يعانون من الجفاف؛ إذ قد يؤدي الى انتفاخ الجسم والطفح الجلدي.

فكرة لتخفيف الحمى

علاوةً على كونها آمنة، فإن كمادات الماء الدافئ هي طريقة قديمة لكنها فعالة في خفض الحرارة. يمكن إعطاء الأطفال جرعة من الأدوية المضادة للحمى قبل نصف ساعة لتجنب الارتجاف، ويجب تجنب استخدام الماء البارد. بما أن الجفاف قد يسبب حمى، فإن تناول كميات كافية من السوائل يساعد على خفض شدة الحمى حتى من دون استخدام الأدوية المضادة للحمى.

لماذا يحدث هذا في مجتمعنا؟

الإجابة بسيطة وهي نتيجة حالة الرهاب التي تصيب الأهل. عند ظهور أولى علامات الحمى على الأطفال، فإن بعض الأهل يفزعون ويلجؤون إلى سوء استخدام أدوية علاج الحمى. من الحالات التي قد تبرر هذا الخوف؛ إصابة الأطفال بالنوبات التشنجية الحموية، حيث إنها تشعر الأهل بالتوتر والخوف أثناء محاولتهم تخفيف هذه الحمى.

يشير ظهور الحمى في العادة إلى وجود التهاب (مثل التهاب اللوزتين أو التهاب المجاري البولية أو التهاب آخر خطر).

ومن جهة أخرى، قد يحدث الالتهاب دون الإصابة بالحمى، خاصة عند الأطفال الرضع، أي الأطفال الذين يبلغون من العمر أقل من شهرين، إضافة إلى الأطفال الذي يتلقون علاجا بالستيرويدات. قد تحدث الحمى من دون وجود التهاب نتيجة التعرض للحقن أو الأدوية والجفاف والتعرض للصدمات والحروق بما فيها حروق الشمس.

ما الحمى وكيف يتم قياس الحرارة؟

تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية بين 36 و37.8 درجة مئوية. تحدث الحمى عندما تتجاوز درجة حرارة الجسم درجة 38 مئوية. المكان الأفضل لقياس درجة الحرارة عند الأطفال الأقل من ثلاث سنوات هو عبر فتحة الشرج، ويعد قياس درجة الحرارة عن طريق الفم مناسب للأطفال الأعمارهم أكبر من أربع سنوات. قياس الحرارة عن طريق فتحة الشرج يعد أكثر دقة من قياس الحرارة عن طريق الإبط، كون حرارة الإبط تكون أقل بنصف درجة. أما درجات الحرارة المقاسة عن طريق المصاصات أو الأذن فتكون متقلبة وغير دقيقة، وكذلك الحال مع لصقات الحرارة على الجبين التي تقيس درجة حرارة الجلد فقط ولا تعكس درجة حرارة الجسم.

الدكتور كمال عقل

استشاري أول في طب وكلى الأطفال

مجلة “نكهات عائلية”