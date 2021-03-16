إصابة العائلة جميعها بـ”كورونا”.. رعاية نفسية وتكاتف بين أفرادها لحين الشفاء

تغريد السعايدة

عمان- عائلات بأكملها حبيسة داخل جدران المنزل بعد إصابة جميع أفرادها بفيروس “كورونا”، لتكون هذه الفترة التي تصل إلى 14 يوماً من الحجر الصحي، عصيبة وصعبة ومتعبة لا تخلو من الخوف والقلق لدى أفراد يحتاجون للرعاية والمساندة النفسية وتقديم الخدمة لها.

الخوف من العدوى وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد الاجتماعي، صعب من مهمة الأقارب والأصدقاء من التواصل القريب مع المصابين، ولم يعد هنالك طريقة سوى الاتصال الهاتفي أو توصيل المستلزمات الضرورية لباب المنزل.

ورغم الالتزام بالإجراءات الوقائية لدى عائلة إسراء محمد، إلا أن جميع الأفراد أصيبوا بفيروس كورونا من السلالة المتحورة التي يؤكد الأطباء أنها شديدة العدوى وسريعة الانتشار، حيث التزمت العائلة المكونة من خمسة أفراد، البيت وقتا طويلا، وتم الاستعانة ببعض الأقارب لتزويدهم بمستلزمات البيت الضرورية خلال هذه الفترة “الحرجة”.

إسراء التي بدأت حالتها بالتحسن بشكل ملحوظ، امتنعت عن الخروج من البيت، وتقول إن والديها ما يزالان بحاجة إلى الرعاية، تحديدا والدها الذي يعاني من ضيق في التنفس، والسعال الشديد، ما ينعكس على وضع العائلة النفسي الذي يشوبه الخوف والترقب لحين استراداد عافيته. وتؤكد أن التواجد في بيت يعاني كل أفراده من المرض، بنسب متفاوتة، كان تجربة أليمة لا يمكن أن تمحى من ذاكرتها لسنوات.

الاختصاصية النفسية والتربوية الدكتورة خولة السعايدة، تبين أن العائلة التي تقبع تحت ظروف الحجر الصحي، في حال إصابة جميع أفرادها بالمرض، تحتاج إلى الدعم النفسي الاجتماعي الإيجابي، خاصة وأنه في ظل ظروف التباعد بين الناس أصبحت الأسرة هي الوحيدة الداعمة لبعضها بعضا، وهنا يمكن للجهات المعنية أن تعمل على توعية الأسرة بأهمية هذا الدور وتقديم المساندة، خصوصاً إذا كان في الأسرة أكثر من مصاب.

السعايدة تشدد على الدور الكبير والمهم للأم والأب وأهميته في تقديم الدعم لباقي أفراد العائلة، حيث يرى الأبناء دائماً في الوالدين أنهما مصدر القوة والدعم والرعاية الأولى، خاصة إن كان من ضمن المصابين أطفال، هم بحاجة إلى تشجيع ضمن أجواء فيها نوع من الراحة والاطمئنان.

عائلة أبو حمزة، المكونة من ستة أفراد، ومن ضمنهم طفلان، أصيبوا جميعاً بعدوى فيروس كورونا بعد أن أصيب الأب في البداية، ونقل العدوى إلى باقي أفراد عائلته، لذلك حاول أن يحول هذه المحنة العصيبة لأن يبث الاطمئنان في نفوس أبنائه، وفترة علاج للأفراد جميعاً واكتساب مناعة من المرض، يحميهم من الإصابة مرة أخرى، خصوصا أن الأعراض كانت خفيفة وليست شديدة.

ويقول أبو حمزة إن الأمر في البداية كان عصيبا ومفاجئا، خاصة وأنه اعتقد أن الأطفال بمنأى عن الإصابة، إلا أن الجميع ظهرت لديهم أعراض “متفاوتة” كانت أصعبها على الأم، والتي اضطرت إلى زيارة الطبيب أكثر من مرة خلال هذه الفترة، لحين تعافت كما جميع أفراد العائلة.

ولكن لا ينكر أبوحمزة أنه شعر لفترة من الوقت أنه عاجز عن مساعدة أفراد الأسرة والتخفيف من الضغوط النفسية التي كانت تحيط بهم أكثر من الأوجاع الجسدية.

“دعم الأقارب والإخوة والأصدقاء في توفير ما نحتاجه من مستلزمات البيت والأدوية والاتصال للاطمئنان، هي أمور تبعث على السعادة وتخفف من وطأة الحجر علينا”، كما يقول أبوحمزة، الذي أنهى وعائلته فترة المرض والحجر المنزلي، وعاد إلى عمله، إلا أنه يتفق مع إسراء بأن هذه الفترة هي الأصعب على العائلة وتحتاج إلى جهد نفسي ومعنوي مضاعف لحين التخلص من المرض والشفاء.

استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور عبدالرحمن العناني، يبين أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعا في الإصابات بالتزامن مع كونها إصابات لعائلات برمتها، قد تشمل الوالدين والأبناء وربما الأجداد في حال تواجدوا في البيت ذاته أو ضمن دائرة المخالطين، وهو ما لسمه فعلياً من خلال المراجعات أو الاستشارات الطبية التي شهدها مؤخراً.

ويعتقد العناني أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا قد تكون السبب في ذلك، كونها سريعة الانتشار بنسبة 50 % مقارنة بـ”كوفيد 19″، وأعراضها المرضية متفاوتة بين المصابين، وتحتاج إلى درجة كبيرة من الرعاية والحرص والراحة في البيت، وقد تظهر على الأطفال كما على الكبار.

العناني يعتقد أن الإصابة الجماعية للعائلات تتطلب تكاتف أفراد الأسرة ودعم بعضهم بعضا، ووجود فرد يتمتع بروح معنوية عالية يسهم في رفع الروح المعنوية لكل أفراد العائلة، وتجنب الضغط النفسي لديهم، إذ إن المناعة تتحسن وتتأثر وفقا للحالة النفسية للمريض، ووجود العائلة جميعاً في المنزل ومساعدة أنفسهم والتخفيف عن بعضهم بعضا يساعدهم على تجاوز الأزمة بسلاسة ويسر.

السعايدة تشير إلى أهمية أن يكون هناك توعية للمريض بشكل عام بماهية المرض ودرجات الخطورة فيه والوقت الذي يحتاج فيه لمراجعة المستشفى، كما عليه أن يكون أكثر إلماما بحالته الصحية لنفسه ولأسرته.

وينصح العناني العائلات وأولياء الأمور الذين يصابون بالفيروس، بالصبر والتفكير بإيجابية، والتحدث مع الأطفال عن المرض، وأنها فترة وتمر بهدوء وتحتاج لبعض الراحة والانعزال في البيت إلى حين التخلص من الفيروس، وأن تحرص الأسرة على تلقي العلاج اللازم الذي يقرره الطبيب، وتجنب تطور الحالة الصحية، مع مراعاة إجراءات السلامة الوقائية حتى ما بعد الشفاء.