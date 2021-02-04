إصابة الفرنسي ديمبيلي مهاجم أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

مدريد – أعلن نادي أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الأسباني الخميس أن مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي المعار حديثاً من ليون الفرنسي، مصاب بفيروس كورونا.

وأفاد نادي العاصمة في بيان أن الفريق خضع لاختبارات الأربعاء وأن “نتيجة فحص موسى ديمبيلي لجائحة كوفيد-19، جاءت إيجابية”.

وتابع: “سيبقى المهاجم معزولاً في منزله، على أن يلتزم بشكل صارم بالتوصيات المتبعة من قبل السلطات الطبية وبروتوكول الدوري الاسباني”.

ولم يحصل ديمبيلي (24 عاما) على فرصة ارتداء قميص فريقه الجديد، اذ حتمت عليه اصابته بكورونا أن يبقى في الحجر المنزلي.

وبات المهاجم الفرنسي رابع لاعب في صفوف متصدر “الليغا” بفارق 10 نقاط عن وصيفه برشلونة وريال مدريد، تأتي نتيجته إيجابية في الأيام الأخيرة بعد كل من لاعبي الجناح البرتغالي الدولي جواو فيليكس فيريرا والبلجيكي يانيك كاراسكو والمدافع ماريو هرموسو.

وجاء قرار ديمبيلي بالانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية في كانون الثاني/يناير بعد خسارته لمركزه الأساسي في ليون، حيث من المتوقع أن تستمر فترة إعارته حتى نهاية الموسم الحالي على أمل أن يستعيد مستواه السابق ويضمن لنفسه مقعدا مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس أوروبا المقررة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين.