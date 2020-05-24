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إصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا

منذ 52 دقيقة
الفنانة رجاء الجداوي - أرشيفية

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القاهرة- أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

وقال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للجر الصحى بالإسماعيلية، إن الفنانة الجداوى، وصلت إلى المستشفى فجر اليوم، وتم قياس درجة حرارتها، ووصلت إلى 37 درجة، أى انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى.

أضاف، أن الفنانة تم حجزها فى الغرفة 212، فى الدور الثانى بالمستشفى، وهى غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.

وقالت أميرة ، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، أنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حراراة والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية، والتى اثبت إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة، والتى نصحتها بدخولها الحجر الصحى بمستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية، بدلًا من المستشفيات الخاصة.

أضافت أميرة، وهى الأبنة الوحيدة للفنانة الجداوى، أنها أجرت تحليل “PCR” لفيروس كورونا، وأثبتت نتائج التحاليل سلبية إصابتها بكورونا، ومن المقرر أن تقوم بإعادة التحليل بعد أسبوع للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، كونها مخالطة للفنانة رجاء الجداوى.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربينى.- اليوم السابع

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