إصابة المدرب معتصم سلامة بفيروس “كورونا”

عمان – الغد – كشف المدرب الوطني معتصم سلامة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرجح تعذر تواجده مع المنتخب الفلسطيني الشقيق للعمل في الجهاز الفني الذي يضم الأميركي بول كافتر، في النافذتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 في أندونيسا، والتي ستقام في العاصمة البحرينية “المنامة” خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 شباط (فبراير) الحالي.

وقال معتصم سلامة في حديثه لـ (الغد): “يبدو أنني لن اتمكن من مرافقة المنتخب الفلسطيني إلى البحرين، وأنا آسف لذلك، لكن الظرف استثنائي، واتمنى لهم التوفيق”.

إلى ذلك، أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني تامر حبش، عن وصول البعثة الفلسطينية إلى الأردن، أمس، حيث ستخلد إلى الراحة لمدة يومين، على أن تتجه إلى البحرين يوم 11 من الشهر الحالي لمواجهة منتخبي البحرين والهند وديا، قبل الدخول في “فقاعة” التصفيات يوم 15 من الشهر الحالي، لمواجهة الأردن مرتين وكازاخستان وسريلانكا بالتصفيات.