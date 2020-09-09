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إصابة المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

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سان سباستيان – أصيب المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه المحترف بصفوف ريال سوسييداد بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال آخر اختبار “بي سي آر” خضع له لاعبو الفريق الإسباني.

ولن يشارك ويليان جوزيه بالتالي في المباراة الافتتاحية لفريقه بالليجا يوم الأحد أمام بلد الوليد، حيث يقيم حاليا بمفرده في منزله.

ونشر اللاعب نفسه عبر حسابه على (إنستجرام) إصابته بالفيروس التاجي “حزين لعدم تمكني من مساعدة زملائي في بداية مشوار الفريق بالليجا، لكنني سأواصل العمل والاعتناء بنفسي للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت”.

ويعاني النادي الإسباني من الفيروس خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يعد ويليان جوزيه هو سادس لاعب يتعرض لكوفيد-19 بالفريق، بعد أريتز إلوستوندو، ميكيل أويارزابال، عدنان يانوزاي، كيفن رودريجيس وديفيد سيلفا الذي اعلن إصابته بالمرض يوم وصوله إلى سان سباستيان للانضمام للفريق قادما من مانشستر سيتي. (إفي)

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